ROZCHOD markizáckeho páru: Už to nevydržala... ZBALILA SA a odišla!

BRATISLAVA - Dúfali, že nájdu lásku na celý život, no predstava vzťahu ako z rozprávky sa im rozsypala ako domček z karát. Reč je o markizáckom páre zo Svadby na prvý pohľad, ktorý išiel od seba. A to dokonca predčasne!

Medzi Mirkou a Matejom to škrípalo v podstate už od samého začiatku. Dôvod je úplne jednoduchý. Nevesta sa už po obrade vyjadrila, že ju jej ženích absolútne nepriťahuje, no napriek tomu nehádzala flintu do žita. Lenže ako dni plynuli, jej kamarátske city k Matejovi sa neprehupli do tých romantických.

No a to, že z tohto páru nič nebude, videl zrejme každý, kto nie je slepý. Teda okrem samotného Mateja, ktorý sa časom do Mirky zamiloval. A jeho snaha a túžba sa napokon premenili na zúfalé pokusy a scénky, ktoré mali na tmavovlasú pedagogičku presne opačný efekt, ako si želal.

Nátlaky v podobe rečí o deťoch, "manželských" povinnostiach či plánoch o tom, ako sa presťahuje za ňou, boli už iba pomyselným klincom do rakvičky, keďže Mirka chcela ísť na ich vzťah pomalšie. Sympatického záchranára stále vnímala ako cudzieho človeka.

Jej slová o tom, že je priskoro, aby sa Matej definitívne presťahoval na západné Slovensko, mu zrejme konečne otvorili oči, no zároveň sa ho to veľmi dotklo a bolo zjavné, že sa urazil. Debata sa napokon zvrhla na konflikt, po ktorom sa Mirka cítila tak zatlačená do kúta, až sa zbalila, odišla z bytu a dvojica potom odborníkov požiadala o predčasné definitívne rozhodnutie.

Hoci Matej stále dúfal a v absolútne nefunkčnom vzťahu chcel pokračovať, Mirkino rozhodnutie dopadlo podľa očakávaní. ,,Mňa veľmi mrzí, že sa to u mňa neprehuplo cez tú kamarátsku rovinu. Myslím si, že by bolo nefér, aby som ti ja teraz povedala, že sa to zmení, lebo si reálne nemyslím, že sa to zmení,“ vyjadrila sa televízna nevesta.

,,Myslím si, že nemá zmysel z mojej strany pokračovať v tomto partnerskom vzťahu,“ dodala Mirka, ktorá sa na celú vec zjavne pozerala o čosi reálnejšie, než zúfalo zamilovaný ženích, ktorý netajil svoje sklamanie a smútok.