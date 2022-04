Dráma na sústredení Miss Universe SR: Finalistky skončili so závratmi… Vyjadrenie riaditeľky súťaže!

Finalistky Miss Universe SR 2022 si uplynulý týždeň užili plavbu po Stredozemnom mori, spojenú s návštevou niekoľkých miest na juhu Európy. Okrem otužovania kolektívu však sústredenie slúžilo aj na nácvik choreografie a zhotovovanie materiálu, ktorý sa použije práve počas veľkého finále. No ako sa nám podarilo zistiť, prácu výrazne komplikovala jedna nepríjemnosť.

Niektoré dievčatá totiž skončili so silnými závratmi zatvorené na izbe. Dôvod? Práve plavba na veľkej výletnej lodi. Silné vlny spôsobené zlým počasím totiž mnohým spôsobila morskú chorobu. Neraz sa tak stalo, že na organizovanej módnej prehliadke sa objavilo len 11 finalistiek, namiesto kompletného počtu 12. Potvrdila nám to aj riaditeľka súťaže Silvia Lakatošová.

S pobytom na lodi mala vraj problémy dokonca aj ona. „Bolo to vážne a musím povedať, že som to zažila aj ja v jeden večer a bolo to naozaj nepríjemné,“ priznala pre Topky.sk Lakatošová. Na podobné situácie boli však na lodi pripravení. „Našťastie tam majú špeciálne lieky z prírodných ingrediencií, a je to taký špeciálny zázvorový cukrík, ktorý sa cmúľa,“ priblížila nám Silvia.

Tú kapitán lode ubezpečoval, že po užití lieku, závrat rýchlo pominie. „A naozaj to prešlo. Niektorým dievčatám to neprešlo, ale tým, že bolo zlé počasie, tak tá loď naozaj dala zabrať. Ale nejak sme potom nabehli na ten systém a už sme to ani nevnímali ani nepociťovali, ale hovorím, toto bol taký extrém trošku,“ priznala riaditeľka Miss Universe SR. Viac sa dozviete z videa vyššie!