Kontroverzné priznanie slovenského herca: Liekom na predpis sa vyhýba... Homeopatikami uzdravil aj brata!

O jeho alternatívnom vnímaní medicíny sa vie už roky. A keď o tom Milan Bahul začal rozprávať otvorene, bol to pre mnohých obrovský šok. Ani po rokoch však svoje presvedčenie nezmenil a naďalej sa liekom na predpis vyhýba oblúkom. Prezradil to pre týždenník Život.

„Nejaký vitamín či nejaký doplnok si nemám problém kúpiť ani ja, ale aby som do seba hádzal lieky na predpis, ktoré sú schopné otráviť organizmus človeka do dvoch mesiacov, to nie,“ priznal známy slovenský herec, ktorý nechápe, prečo sa na alternatívne spôsoby liečby pozerá cez prsty. „Ajurvéda je stará desaťtisíc rokov, urinoterapia je tu odjakživa, tá je bežná aj v prírode. To, že sme my vychovaní tak, že sa nám niektoré veci zdajú sociálne nevhodné, je už iná vec,“ zhodnotil.

Do tajomstva alternatívnej medicíny už dokonca stihol zasvätiť aj svojich najbližších. Svoju mamu prehovoril aspoň na to, aby si čítala príbalové letáky všetkých liekov, ktoré jej predpisuje lekár, aby vedela vedľajšie účinky. No brata sa mu vraj dokonca podarilo vyliečiť - pomocou homeopatík. Ten mu raz volal s tým, že ho bolia obličky a moč má hustý ako bylinkový likér.

No keďže bolo neskoro v noci, herec mu dal na výber dve možnosti - pohotovosť alebo homeopatiká. „Poradil som mu kvapky, ktoré si nakvapkal pod jazyk, a na druhý deň mi nadšený volal, že po polnoci mal normálny moč a na ďalší deň bol už úplne v poriadku,“ prezradil Bahul. Prízvukuje však, že nikoho o svojej pravde neplánuje presviedčať.