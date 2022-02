Autentické zábery: Slovenka žijúca na Ukrajine mapuje dianie... Nemá ako UTIECŤ!

VIDEO: Slovenka Angelina Tokárska mapuje situáciu v Kyjeve

Angelina je slovenská modelka žijúca v hlavnom meste Ukrajiny a dnes ráno sa zobudila na bombardovanie Kyjeva. Ukrajinský prezident vyzval obyvateľov, aby nevychádzali z domov, a tak sa mladá žena rozhodla dianie v krajine mapovať aspoň zo svojho okna. A prináša zábery, ktoré vyrážajú dych. Priamo z bytu počuje streľbu, či výbuchy.

Galéria fotiek (10) Zdroj: Instagram angelina00

„Strieľajú na nás. Akurát ma zobudila kamoška, že balíme veci a musíme utekať. Neverila som sama, pokiaľ som nepočula silný výbuch hneď po tomto videu. Je to skutočné a je to tu,“ zverejnila na Instagrame. Na hlavami Ukrajincom lietajú stíhačky, v uliciach znejú silné rany. Na výjazde z veľkých miest a v okolí benzínových púmp sa tvoria kolóny, každý chce natankovať dostatok paliva, aby svojím autom utiekol čo najďalej.

Bohužiaľ, Angelina je nateraz uväznená vo svojom byte. Hoci jej mnohí ľudia píšu, aby ušla späť na Slovensko, nie je to možné. „Všetci Slováci, čo mi píšu, aby som utekala na Slovensko - na Ukrajine bolo zavedené stanné právo. Stanné právo = uzavreté hranice,“ uviedla Tokárska. Bohužiaľ, utiecť nevie ani z Kyjeva. Nemá auto a bez neho je to veľmi nebezpečné.

Galéria fotiek (10) Zdroj: Instagram angelina00

„Od rána s bratom, lebo tu bývame spolu, riešime, čo budeme robiť ďalej, lebo v Kyjeve sú strašné zápchy kvôli tomu, že všetci idú preč a všetci utekajú do dedín alebo ešte niekam... Strašné zápchy sú aj pri benzínkach a akurát sme sa dohodli, že pôjdeme aj my, samozrejme,“ zverejnila modelka. No nevie ako.

„Lebo nemáme auto a to je to najťažšie, pretože keď nemáš auto, tak vlakom ísť nevieš, autobusy sú trochu nebezpečné a môže sa to zrušiť hocikedy. Tak hľadáme, ako a budeme odchádzať na západ... Tam niekde, kam idú všetci. A počkáme tam, nech sa to upokojí a budeme vidieť. Budem vás informovať o všetkom, čo sa tam deje,“ dodala Angelina.

Galéria fotiek (10) Zdroj: Instagram angelina00