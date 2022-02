Nový párik slovenského šoubiznisu? Herec a moderátorka sa od seba ani nepohli… FOTO Aha, ako sa TÚLILI!

Vyzerá to tak, že herec známy z markizáckych Oteckov či divadla Nová scéna má blízko k moderátore Martine Comisso. Tá rovnako ako on nie je v šoubiznise žiadnou neznámou, no viac ako jej tvár by ste ju možno spoznali podľa hlasu, keďže drobná brunetka pôsobí v jednom z najznámejších slovenských rádií.

Aktuálne sa moderátorka objavila na krste novej vzdelávacej platformy Metagram z dielne známeho motivátora Andyho Winsona. A neprišla sama. Martina, ktorá si počas večera dokonca aj zaspievala, prišla po boku herca Petra Makranského. Dvojica sedela pri spoločnom stole a hoci sa krstu tohto projektu zúčastnilo viacero tvárí zo slovenského šoubiznisu, práve oni dvaja sa počas celého večera od seba takmer ani nepohli.

No a keď prišlo na spoločné fotenie, bolo zjavné, že si vôbec nie sú cudzí. Práve naopak - vyzeralo to tak, že moderátorka a známy herec k sebe majú mimoriadne blízko. My sme sa teda Petra na rovinu spýtali, či s Martinou tvoria pár. „Je to krásna a nesmierne talentovaná žena. Nemám rád umelé kvety, sú neživé a nevoňajú. A Martina je iný kvietok - živý, žiariaci na lúke. Len neviem, či by nebola škoda ho odtrhnúť. V každom prípade potrebuje veľa vody a slnka,” povedal nám záhadne Makranský, ktorý síce prípadný vzťah nijako nepotvrdil, no rozhodne ani nevylúčil...

