Bolestné PRIZNANIE známej Slovenky: V detstve ju SEXUÁLNE ZNEUŽÍVALI!

BRATISLAVA - Otvorila svoju trinástu komnatu! Ivana Beláková je žena, ktorá sa na Slovensku stáva stále populárnejšou. Tatérka, ktorej kresby zdobia telá mnohých zahraničných, ale i našich celebrít, nedávno prijala pozvanie do šou Adely Vinczeovej - Trochu inak s Adelou. Tam otvorene hovorila aj o neľahkých témach. Ako dieťa sa totiž stretla so sexuálnym zneužívaním.

Múzeum moderného umenia v Ríme ocenilo Ivanu Belákovú ako prvú a jedinú ženu na svete s tým, že jej tetovania sú dočasné výtvarné umenie. Pochváliť sa ním môžu mnohí zahraniční raperi, či Chris Brown a Rita Ora. Aj medzi slovenskými celebritami sú také, čo ich sympatická blondínka ozdobila. Spomenúť možno Majka Spirita, Tinu, Kaliho, či Martina Nikodýma.

FOTO: Aj ruku Martina Nikodýma už zdobí tetovanie od Ivany Belákovej.

Ivana sa priatelí aj s Adelou Vinczeovou, od ktorej spoločne so svojou priateľkou prijali pozvanie do šou Trochu inak s Adelou. Okrem iného rozprávali nielen o svojom vzťahu, ale tiež na tému odpustenia a vyrovnania sa po osobnej traume. Obe sa totiž v detstve stretli so sexuálnym zneužívaním.

„Bol to rodinný priateľ a začalo to vo veľmi útlom veku. Nepamätám si, koľko som mala rokov, takže som v podstate musela byť malé dieťa a trvalo to pár rokov,” začala svoje rozprávanie Ivana. Na otázku, prečo o tom nikdy nikomu nepovedala, má jasnú odpoveď. „Ako dieťa som ľuďom nedokázala nič povedať. Ja som si neuvedomovala, čo sa deje. Ale vo vnútri som cítila, že to nie je v poriadku,” pokračovala tatérka.

Ivana sa s problémom nezdôverila ani rodičom. „Nikdy sa so mnou na takéto témy typu sexualita, či sexuálne zneužívanie nerozprávali. Takéto témy sme skrátka doma nepreberali. Moji rodičia boli dosť prísni, hlavne otec. Aj z toho dôvodu som sa vyslovene bála doma niečo povedať,” uviedla k tomu blondínka.

FOTO: Ivana Beláková a jej partnerka Veronica prijali pozvanie do šou Adely Vinczeovej.

Beláková priznala, že jej otec zomrel bez toho, aby sa to vôbec dozvedel. Silu hovoriť o svojej traume nabrala až pred dvoma mesiacmi. Vtedy to vlastne prvýkrát oznámila aj svojej mame. „Vedela som, že je to niečo, o čom chcem začať verejne hovoriť. Chcela som, aby o tom vedela prvá a dozvedela sa to priamo odo mňa,” vysvetlila Ivana. Paradoxom je, že o spomínaného rodinného priateľa sa blondínkina mama starala, kým pred tými dvomi mesiacmi nezomrel. Podľa Ivaniných slov bol chorý.

„Mama bola v šoku a 2 minúty bola úplne ticho,” pokračovala vo svojej spovedi Ivana, ktorá sa rozhodla o svojej traume prehovoriť aj preto, aby pomohla ostatným ľuďom s podobným osudom. „To, čo sa mi stalo, bolo pre moje vyššie dobro. Spravilo ma to silnejšou osobou a viem odpustiť človeku, ktorý mi ublížil,” uzavrela úspešná tatérka.

VIDEO: Ivana Beláková a jej priateľka Veronica prijali pozvanie Adely Vinczeovej do jej šou Trochu inak s Adelou.