Tajomstvo markizáckeho Survivora: Táto známa Slovenka to ODMIETLA!

Markizácky Survivor je už v plnom prúde, no až teraz vysvitlo, že televízia chcela pôvodne angažovať aj jednu zo svojich bývalých tvárí. Katarína Štumpfová bola dlhé roky súčasťou Let’s Dance. V aktuálnom ročníku sa síce neobjaví, no Markíza ju chcela vidieť v šou na exotickom ostrove.

V tomto prípade ale kráska povedala rázne nie. Vysvitlo to pri otázke od fanúšika, ktorý zisťoval, či by do takej súťaže vôbec išla. „Dostala som aj ponuku, ale toto by som v žiadnom prípade nedala,” priznala tanečnica, ktorá je síce zvyknutá na drinu, ale šou o prežití na ostrove sa jej už zdá priveľa.

Samozrejme, úplne hlavným dôvodom bola jej malá dcéra Izabela. Tá v apríli oslávi len druhé narodeniny. „Nikdy by som od malej neodišla na dlhšie,” uviedla Katka a s humorom dodala, že od nej neodíde, ani keď bude mať 15 rokov.

Druhým dôvodom bola spomínaná náročnosť šou. „Dlho som pracovala na sebe a na tom, aby som bola tam, kde som teraz. A nevidím dôvod, prečo by som mala klesať na dno svojich síl,” vyhlásila tanečnica.