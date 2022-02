V markizáckom Survivor vzplanuli vášne: VIDEO Nathan a zadaná Xénia sa zblížili… To kde máš tú ruku?!

DOMINIKÁNSKA REPUBLIKA - Markizácka šou Survivor je v plnom prúde a hoci štart ohrozila nákaza koronavírusom, aktuálne sú už na ostrove všetci v plnej sile. Do hry sa vrátila aj exfarmárka Xénia Gregušová (22) a po menších problémoch aj bývalý účastník Love Islandu Nathan Christian Dzaba (26). Obaja sú súťaživí a tak ako prehru, tak aj výhru prežívajú naplno. No a práve po jednej z nich medzi súťažiacimi vzplanuli vášne. Futbalista chytil kolegyňu do náručia a... To kde máš tú ruku?!

Šou Survivor vzbudzuje vášne nielen medzi divákmi pri televíznych obrazovkách, ale aj u samotných súťažiacich... Teda najmä u nich. Náročné hry ich privádzajú na dno ich síl a v momente, keď sa im podarí vyhrať nad súperom, zavalí ich doslova lavína emócií. Niet divu, že sa mnohí z televíznych bojovníkov nechajú uniesť daným momentom.

To sa zrejme stalo aj bývalému účastníkovi reality šou Love Island Nathanovi a niekdajšej víťazke Farmy Xénii. Po vydarenom súboji ju totiž v obrovskej radosti zobral do náručia a... Unesený silným momentom plavovlásku niekoľkokrát pobúchal po zadku. Takéto gestá sú však v prípade plavovlásky veľmi tenkým ľadom. Doma ju totiž stále čaká jej priateľ Lukáš.

Pred štartom projektu sa síce špekulovalo o ich rozchode, no dvojica napokon tieto správy vyvrátila. „Trošku sme situáciu my so Xenkou navonok odkomunikovali zle, čo vzbudilo podozrenia, skrz moje video na YouTube, kde som hodnotil rok 2021 a k mesiacu november som dal otáznik. Povedal som, že to bol najhorší mesiac v roku, ale myslel som to kvôli tomu, že nás nezobrali obidvoch do Survivor,“ vysvetlil vznik špekulácií Lukáš.

„Boli sme z toho obaja smutní, nebolo to preto, že sme sa rozišli. A taktiež to spôsobilo Xenkino vyjadrenie v prvom videu pre Survivor. Potom sme to ale ľuďom na mojom YouTube spoločne vysvetlili a rozlúčili sa na pár mesiacov a poviem vám, bolo to najemotívnejšie a najťažšie video, aké som kedy natočil,“ priznal exfarmár, ktorý svojej priateľke verí a v šou jej veľmi drží palce.

Sledujte, ako sa Xénii a Nathanovi bude v šou Survivor dariť aj naďalej. Ďalšia epizóda najdrsnejšej reality šou je už teraz k dispozícii na streamovacej platforme Voyo alebo si ju budete môcť pozrieť už dnes o 22:00 na Markíze.