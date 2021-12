NAJHORŠIE Vianoce českej herečky: Slávny manžel navždy odišiel... ZA MILENKOU!

Václav Vydra je v našich končinách dobre známy. Obľúbený český herec si získal srdcia divákov ako Pepan Novák v komédii Kameňák a jej pokračovaniach. Dlhé roky má po svojom boku herečku Janu Bouškovú, s ktorou však svoju lásku spečatili svadbou až v roku 2006.

Václav Vydra bol do Jany Bouškovej zamilovaný už ako 17-ročný. Zdroj: profimedia.sk

V čase, keď sa začal písať príbeh lásky tejto dvojice, bol Vydra ženatý s inou herečkou. A to s Danou Homolovou. Tú po spoločných deviatich rokoch, z toho 7 boli manželia, definitívne opustil na Štedrý deň v roku 1983. „On celoživotne miloval Bouškovú, potom sa zamiloval do mňa. Keď zomrel jej partner - Petr Svojtka, ktorého prešla električka, tak jej so všetkým pomáhal, až u nej napokon zostal. Odišiel na Štedrý deň v roku 1983 so slovami, že ma má stále rád, ale že Jana ho potrebuje,” uviedla v minulosti pre denník Blesk Homolová. Tá po rozvode zostala sama a pre médiá viackrát priznala, že Vianoce vôbec neoslavuje. Nuž, nečudo.

Dana Homolová oslávila 19. decembra svoje 70. narodeniny. Menšiu oslavu usporiadala v predstihu v pražskom Divadle U Hasičů, kam jej prišli gratulovať hereckí kolegovia a priatelia.

Dana Homolová dostala v roku 1983 od manžela k narodeninám a Vianociam ten najhorší dar. Zdroj: profimedia.sk