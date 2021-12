DRSNÁ skúsenosť známeho Slováka: Kŕmil sa ODPADKAMI, spal POD MOSTOM!

BRATISLAVA - Na toto by sa mnohí nedali nahovoriť! Tomy Kotty je hudobník a moderátor, ktorý je dobre známy najmä fanúšikom markizáckej šou Farma. Ako hosť Martina Šmahela v relácii Farma Xtra pravidelne glosoval dianie v súťaži. Výstredný mladík sa nedávno nechal ukecať na zaujímavú skúsenosť. Vyskúšal si totiž život na ulici.

Makrizácka šou Farma patrí už pár rokov medzi úspešné televízne projekty. Jej tvorcovia sa aj po skončení poslednej - 13. série rozhodli prinášať divákom pikošky zo života farmárov, ktorých si v uplynulých mesiacoch obľúbili.

Osudy vybraných súťažiacich majú fanúšikovia možnosť sledovať vďaka relácii Život po Farme. Tú kompetentní zverili do rúk Jakuba Zitrona Ťapáka a Tomyho Kottyho, ktorí súťažiacich dobre poznajú. Obaja totiž v relácii Farma Xtra pravidelne hodnotili dianie na statku.

Tomy Kotty prišiel navštíviť Vikinga. Ten si pre neho pripravil drsné prekvapenie. Zdroj: voyo.sk

V prvej epizóde Života po Farme sa Tomy Kotty vybral za Vikingom - Zdeňkom Valentom. Ten sa netajil tým, že v istom období svojho života skončil na ulici. Nuž, a rovnakú skúsenosť sa rozhodol "ponúknuť" aj Tomymu.

Dvojica si vzala do ulíc len zápalky, dve čajové sviečky, dve kožušiny a termoizolačnú fóliu z lekárničky. Keďže sú obaja fajčiari, vybrali sa najskôr na benzínku, kde zozbierali ohorky. „Je to v porádku počas korony fajčiť vajgle?” pýtal sa Kotty. Vikinga však touto otázkou vôbec nevyviedol z miery.

Tomy Kotty strávil noc pod jednom z bratislavských mostov. Zdroj: voyo.sk

Tomy Kotty má za sebou drsnú skúsenosť. Zdroj: voyo.sk

V odpadkoch si ešte našli plastovú fľašu, do ktorej si na pumpe napustili vodu. Potom sa vybrali k smetiakom, kde si zadovážili nejaké jedlo. A napokon sa presunuli pod jeden z bratislavských mostov. Tam podľa všetkého strávili noc. „Dúfam, že sa vám tento koncept páčiť nebude, pretože ja vážne neviem, či toto ešte niekedy zvládnem,” poznamenal Kotty, ktorý na tento zážitok asi len tak nezabudne.

Niekto by si mohol povedať, že táto Kottyho skúsenosť bola len hraná. Pravdu vedia zrejme len on sám a Viking. Množstvo ľudí bez domova však každú noc zvádza podobný boj. Ak chcete, aby aspoň na Štedrý deň nemuseli riešiť, čo do úst, podporte projekt stedravecera.sk. Ľuďom bez domova tak budete môcť kúpiť štedrú večeru, na ktorej chuť už možno dávno zabudli...

