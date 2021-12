Extra rýchly ROZCHOD: Luna z Farmy to už skončila aj s novým frajerom!

Nikola ako súťažiaca na Farme spomínala, že ju doma čaká frajer, ktorého nazývala šamanom. Lenže ten predsa len nečakal, ale našiel si pomerne rýchlo náhradu. „Šaman si našiel 21-ročnú č*bku pred pár dňami, ako som prišla domov,“ vysypala zo seba Luna, keď sa v závere šou na jeden deň vrátila na Farmu.

Zdroj: TV Markíza

Chvíľu si vraj poplakala, ale jeho snahy na záchranu vzťahu odmietla. „Je to tak, ako to malo byť,” uviedla. A zakrátko si našla aj ona novú známosť, a to človeka, ktorý spravoval Instagram víťazovi Mesutovi.

„Nenájdete lásku, láska nájde vás. Má to niečo spoločné s osudom a tým, čo je napísané vo hviezdach.“ napísala šťastná k spoločnej fotografii, keď sa rozhodla ich vzťah zverejniť. Lenže dnes je už aj Matej minulosťou.

Lunini sledovatelia vypozorovali, že niečo nie je v poriadku a začali sa jej hromadne pýtať, či je opäť single. A ona priznala, že je to pravda. „Dôvod, prečo, to je úplne nepodstatné. Len jedno mi došlo a to, keď ste s nesprávnou osobou, tak vám bude furt málo to, čo vám ten druhý dáva. Teda pravdepodobne nebol on ten pravý, lebo som chcela od neho moc veľa, napríklad objatie alebo aby si ma všímal... A asi to bolo veľa. Takže sme sa rozišli pred Vianocami,” okomentovala, prečo je znovu sama.

Zdroj: Instagram LB