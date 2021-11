KONIEC: Kramár je opäť voľný a... Užíva si to!

Blíži sa koniec a Kramárov pracovný diár aktuálne v podstate zíva prázdnotou. „Končíme Slunečnú, mám tu v Česku Zázraky přírody a inak mám už len divadlo. Takže teraz vôbec nenakrúcam, to by som chcel povedať produkciám a režisérom, že som voľný. A neskúšam divadlo, takže som absolútne voľný, tak to je výhoda,” povedal slovenský herec v Českom rozhlase, akoby žobral o prácu.

Následne ale priznal, že na pokojnejší pracovný režim si celkom zvykol. „V podstate si užívam. Na jednej strane som taký nejaký nervózny, pretože som bol zvyknutý mať vždy na stole niekoľko scenárov a vyberať si, čo budem a nebudem robiť a zrazu po covide, čo bol taký nútený priestor na premýšľanie a ničnerobenie, som zistil, že sa dá žiť úplne inak,” uviedol.

Kedysi mával 15 až 20 predstavení mesačne, jazdil do rôznych miest na Slovensku i v susednom Česku. „A zrazu sedíš doma a nemusíš nič robiť, nemusíš rozmýšľať, nemáš žiadny dedline. Napríklad že o tri dni niečo más. Zrazu nebolo nič. Zistil som, že to nie je zlé,” vyhlásil herec.

A teraz sa ani nevie rozhodnúť, ktorá "verzia života" je tá lepšia. „Na jednej strane si hovorím, že mám nejako málo práce, ale na druhej strane si hovorím, že sa mi ale nikam ani nechce. Takže sa to vo mne bije, som na nejakej takej križovatke,” priznal.

