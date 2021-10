Posledný ROZHOVOR pred ZADRŽANÍM: ODKAZ Reného Strausza mladým a tínedžerom!

René Strausz, známy aj ako Rene Rendy, je neodmysliteľnou súčasťou Zuzany Plačkovej, ktorú mnohí ešte donedávna označovali za kráľovnú slovenského instagramu. Dvojica sa rada pýši luxusným spôsobom života a niekdajší taxikár sa postupne snažil zbaviť prívlastku Plačkovej manžel.

René okrem módnej značky Cocaine & Caviar mal na svojom instagramovom profile rôzne súťaže. Aktuálne tam má 285-tisíc followerov a ich počet stále rastie. Počas leta rozbehol aj spevácku kariéru. Spojil sa s rómskou skupinou Cico band a napríklad ich skladba Jakooo má na youtube už takmer 2 milióny zhliadnutí.

VIDEO: Cico band a René Rendy - Jakooo.

Keďže sa z Reného postupne stal tiež úspešný influencer, magazín pre tínedžerov Kamarát s ním spravil krátky rozhovor. „René pri každej príležitosti fanúšikom odkazuje, aby si nenechali nikým vziať svoje sny a stoj čo stoj si išli za vysnívaným cieľom. Ako vzor dáva sám seba!” znie text v spomínanom článku.

Strausz sa netajil tým, že plánuje s kapelou vytvoriť ďalšie piesne a chcel naďalej vystupovať pre svojich fanúšikov. „Ak niečo veľmi chcete a idete si za tým, raz, aj keby to malo trvať hoci desať rokov, to príde. Len treba byť vytrvalý a veriť si,” odkazoval čitateľom René. Jeho smelé plány na chvíľu síce prerušili muži zákona, no po štyroch dňoch v CPZ je opäť na slobode a hudobnej tvorbe sa nateraz môže bez obmedzení venovať.

Zdroj: Ján Zemiar

