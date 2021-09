Dramatický DUEL na Farme: Totálne ho rozprášil... KRV, zranenia, KRIČALA aj Evelyn!

BRATISLAVA - Včera večer sa vo farmárskej stodole odohral druhý súťažný duel. Tentokrát si to medzi sebou rozdali dvaja statní chlapi no a napätie sa dalo doslova krájať...

Ako prvý duelant bol zvolený mladý Dan Gugh. Taxikár z Nitry si potom ako svojho oponenta vybral Jozefa, ktorý pred pár dňami dokraľoval ako prvý farmár týždňa. To, že o napätie nebude núdza, bolo jasné už z jeho reakcie, keď ho Daniel vyzval na súboj do arény. „Vysoko rúbeš," upozornil ho 40-ročný hasič.

Jeho súper tieto slová pokladal za silné reči, no zakrátko sa ukázalo, že životom ošľahaný Jozef vedel, čo hovorí. Hoci bol jeho protivník mladší o takmer 20 rokov, bývalý farmár týždňa využil vekový rozdiel vo svoj prospech - zbrklosť a rýchlosť postavil bokom a stavil na chladnú hlavu, rozvahu a premýšľanie.

V dueli sa stretli Daniel a Jozef Zdroj: TV Markíza

A zrejme to je dôvodom, prečo farmárskeho obľúbenca a večne vysmiateho Daniela prevalcoval 3:0. Už prvá disciplína s názvom "tancujúci pilčík" naznačovala, že Jozef zvolil dobrú stratégiu. Práve vďaka spomínanej rozvahe sa mu podarilo zvíťaziť a na rozdiel od Daniela aj vyjsť z tejto disciplíny bez zranenia. Bolo to však veľmi dramatické. Taxíkár z Nitry si zranil ruky, z ktorých mu tiekla krv.

Chladnú hlavu v nervy drásajúcom súboji si nedokázala zachovať ani Evelyn. Tá do duelu niekoľkokrát "zasiahla" výkrikmi "preboha" či "ježiši". „Páni. Ja som ľahké infartky chytala. Toto bola naozaj brutálna disciplína. Tam vidím, že máš zranenie. Neboj sa, ošetríme ti to," sľúbila Danielovi, keď si Jozef na svoje konto pripísal prvý bod.

Dan sa v súboji nepekne zranil. Neskôr to bolo ešte horšie... Zdroj: TV Markíza

Podobný scenár sa opakoval aj počas dvoch nasledujúcich disciplín a Danove doráňané ruky vyzerali čoraz horšie. Jozef ho napokon vo všetkých disciplínach porazil a hoci to bolo len o chlp a Dan bol silným súperom, nekompromisný výsledok Jozefovi zaručil víťazstvo a následný návrat na Farmu. A to aj napriek tomu, že väčšina farmárov si priala návrat Daniela, čo neuniklo ani Jožkovi.

Na Farmu sa napokon vrátil Jozef Zdroj: TV Markíza

„Dal som do toho všetko. Aj krv, ako je vidno na mojich rukách. Jožko bol proste lepší, silnejší, rýchlejší. Ja odchádzam spokojný sám so sebou a myslím, že sa za svoj výkon nemusím hanbiť," povedal na záver Daniel, po čom nasledovala rozlúčka s farmármi a napokon napísanie listu, v ktorom určil farmára týždňa.

Práve počas tohto momentu bolo vidno, že obviazané už má obe ruky a jeho zranenia naozaj neboli len tak. Ako však povedal on sám, vyhráva ten lepší, no za to, čo predviedol, sa naozaj nemusí hanbiť.

Dan skončil s obviazanými rukami Zdroj: TV Markíza

Daniel skončil ako porazený Zdroj: TV Markíza