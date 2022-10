Priznanie Penny z Teórie veľkého tresku: Do Leonarda sa zabuchla OKAMŽITE… Veľké napätie počas natáčania!

Seriál Teória veľkého tresku sa dodnes teší veľkej popularite. Príbehy štyroch vedcov a ich krásnej susedky Penny si za roky vysielania našiel obrovskú základňu skalných fanúšikov. Málokto však vie, že tak, ako láska zahorela medzi pohľadnou blondínkou a nemožným šprtom Leonardom v televíznom počine, tak bola dvojica do seba zaľúbená aj v realite.

Herečka Kaley Cuoco v novej knihe The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series prezradila, že do svojho kolegu sazamilovala prakticky okamžite. „Hneď na začiatku som sa do neho veľmi zabuchla. Ani som sa to nesnažila skrývať,“ priznala blondínka. Malo to však jeden veľký háčik: „Obaja sme v tom čase chodili s niekym iným, ale ja som mala oči len pre Johnnyho. Keď som potom zistila, že sa mu tiež páčim, povedala som si: O-ou, toto bude problém.“

Kým sa dvojica dala dokopy aj v realite, natáčanie sprevádzalo obrovské napätie. „Vo všetkých tých scénach, než sme sa dali dokopy, bolo jasné, že tam niečo je. Mali sme silnú chémiu a navzájom sme sa jeden druhému páčili. To bolo po celú prvú sériu, než sme sa dali dokopy naozaj,“ popísala. Obrovský problém vraj dvojica mala aj pri stvárnení prvej pusy pred kamerami.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Columbia Broadcasting System (CBS)

„Bola som veľmi nervózna ak opred našou prvou pusou pred kamerou, tak pred tou v reálnom živote. Bozkávala som ho ako Penny ešte než sme si spolu začali... Je to zvláštne, keď ešte do niekoho zamilovaný a ako herec sa s ním musíte bozkávať,“ popísala. Zlom vraj nastal v 14. epizóde 1. série, kedy Leonard zachránil Penny z výťahovej šachty. Vtedy to medzi nimi zaiskrilo tak silno, že to ďalej nešlo ignorovať.

„Niečo sme cítili, áno. Práve tam došlo k veľkému obratu v našom vzťahu. V tej chvíli sme obaja, ona aj ja vedeli, že k sebe niečo cítime a že to bude našu prácu viac komplikovať neustála snaha to polačiť, než to priznať a poddať sa tomu,“ vyjadril sa Johnny s tým, že potom to už išlo rýchlo. Kolegyňu pozval na drink cez SMS a hneď v bare padla prvá pusa a na parkovisku hneď ďalšia.