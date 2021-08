Neuveriteľné! Slovensku sa podarilo získať licenciu na SVETOVÝ HIT: Prichádza ŠKOLA RO(C)KU!

Zdroj: Ján Zemiar

BRATISLAVA - Kultový muzikál School of Rock už dlhodobo kraľuje predstaveniam, ktoré pochádzajú z v legendárneho divadla Broadway. Získať licenciu na dielo z pera Andrewa Lloyda Webbera však nie je také jednoduché, ako by si mohol laik myslieť. Jánovi Ďurovčíkovi sa to ale ako jednému z mála predsa len podarilo a Škola Ro(c)ku tak už onedlho dostane do varu aj naše publikum!