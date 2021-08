Veľký úspech Belohorcovej dcéry: Šikovná Salma zaujala SVETOVÚ HVIEZDU!

11-ročná Salma je nesmierne talentované dievčatko. A to po mnohých stránkach. Šikovná školáčka sa o rozruch postarala už v októbri, keď so svojou mamou vystúpila v šou Tvoja tvár znie povedome. Zuzana sa vtedy premenila na rapera Pitbulla a Salma sa vžila do úlohy speváčky Christiny Aguilery. Ľudia boli z Belohorcovej dcéry v absolútnom vytržení, keďže na pódiu bola ako ryba vo vode a svoj part zaspievala úplne perfektne.

Spev ale nie je to jediné, v čom malá šoumenka vyniká. Mimoriadne blízko má aj k tancu, na sociálnych sieťach sa zvŕta v podstate už odmalička a rada predvádza rôzne choreografie. Aktuálne si zatancovala na najnovší hit Black Eyed Peas ktorý kapela vydala v spolupráci so speváčkou a instagramovou hviezdou Lele Pons. Sexi blondínku pôvodom z Venezuely na spomínanej sociálnej sieti sleduje viac ako 45 miliónov ľudí.

Napriek tomu, že Salma má iba 11-rokov, už teraz má našliapnuté na slušnú spevácku či tanečnú kariéru Zdroj: Instagram ZB

No a práve na jej profile sa zrazu objavila Salma tancujúca na ich pieseň Hit it. Zverejnené video síce trvá len zopár sekúnd, no pre Belohorcovej dcéru je to rozhodne veľký úspech, keďže j, že jasné speváčku zaujala. Nedá sa nevšímnúť si, že Salma na svoj vek už teraz tancuje ako niektoré dospelé profi tanečnice a vidno, že pohyb má v krvi. Len tak ďalej, neprestávať makať a o tejto talentovanej šikovnici budeme rozhodne počuť čoraz viac!