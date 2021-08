Strach pri nakrúcaní videoklipu: Slovenská speváčka si vypýtala ohňovú šou... Takmer PODPÁLILI KOSTOL!

BRATISLAVA - Nie je veľmi bežné, že si niekto ako dátum pre vypustenie svojho nového videoklipu zvolí piatok 13. Speváčka Lenka Lera Rakar to ale napriek poverám urobila. Blond rockerka si zrejme povedala, že problémov počas nakrúcania ju už postretlo viac než dosť. Neuveríte, čo sa im prihodilo!

Piatok bol pre temperamentnú speváčku veľkým dňom. Do sveta vypustila pieseň Burn, ktorá nájde na slovenskej rockovej scéne len ťažko nejakú konkurenciu. Jej tvrdá hudba zlákala nemeckých producentov, ktorí si Leru zazmluvnili, no na vydanie albumu a videoklipu jej vytýčili doslova šibeničný termín. Celá situácia napokon vystretlila tak, že nakrúcať mohli počas jediného dňa a ani to neprebiehalo úplne hladko.

Speváčka si totiž do videa, ktoré sa točilo v kostole Klarisky, vypýtala ohňovú šou. Samotný fakír jej ale nestačil, a tak za kapelu napokon pribudli ešte aj fakle. Práve v momente, kedy sme boli na nakrúcaní aj my, však jedna z nich akosi nečakane "buchla", začala horieť úplne celá, oheň prskal na všetky strany a veľké horiace kusy fakle skončili aj na podlahe. Jediným šťastím bolo, že podlaha v kostole je z kameňa, no horúčava poriadne ovalila muzikantov, ktorí pred fakľou stáli.

Zdroj: Youtube/Lera/Burn

„Vďaka najznámejšiemu slovenskému fakírovi Igorovi Slovákovi sme mali v kostole, v ktorom sme točili, naozaj horúco. Som veľmi rada, že sa nikto nespálil a nič nezhorelo, lebo chvíľami bolo natáčanie naozaj dosť nebezpečné," prezradila pre Topky.sk LeRa. A to nebola jediná komplikácia. „Nehovoriac o ohňových reálnych efektoch, kde mi na prsty nastokli násadky s malými fakličkami a pomerne rýchlo to zahrievalo moje nechty pod nimi. Popravde, nebolo mi všetko jedno, keď to už prestávalo byť na hranici znesiteľnosti," dodala speváčka, ktorá sa aj napriek problémom teraz teší z veľkolepého výsledku.

Videoklip a skladba onedlho prejdú svojim krstom ohňom priamo v Nemecku, kde už absolvovala niekoľko rozhovorov a onedlho ju tam čaká veľký press deň. „Aj vďaka originálnym aranžmánom v mojej hudbe, vďaka mojim pesničkám a asi aj tej mojej energii a nasadeniu, som dostala príležitosť spolupracovať s nemeckou prestížnou PR agentúrou a profesionálnym booking managementom a už teraz sa moje pesničky hrávajú aj v nemeckých rádiách, pravidelne ma oslovujú rôzni novinári, ktorých zaujíma moja hudba a tvorba. Nekonečne sa teším, že to naberá postupne takého obrátky a že moja hudba má zmysel a že to zaujíma ľudí aj v zahraničí," hovorí Lenka, ktorá si ako rocková speváčka akosi nedokázala nájsť miesto na slovenskej komerčnej scéne.

„Uvedomujem si, že rockový žáner nie je teraz úplne najpopulárnejší, teda aspoň u nás, ale keď som začala pracovať na svojom CD “Bird´s Eye View”, ktoré vyjde 10. septembra, vedela som, že moja muzika musí byť autentická, musí byť moja a nechcelo sa mi kalkulovať. Jednoducho som vždy inklinovala k rockovej, k tvrdšej hudbe a myslím si, že je stále mnoho ľudí, ktorých moja tvorba poteší a s radosťou po nej siahnu," dodala na záver ohnivá lady Lera.

