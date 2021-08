Módne (s)hity z Miss Slovensko: Jedna ako hosteska, ďalšia v pyžame a... Úplne nevhodný pupok!

Viktória Podmanická, I. vicemiss Slovensko 2020

Prekrásna róba a nádherná žena, ktorej sa hodí červená farba. Pod šaty však bolo treba doplniť ešte jednu vrstvu priesvitného červeného šifónu, pretože - viem, že to bol zámer- ale šaty boli až príliš priesvitné. Pod reflektormi bolo skutočne vidieť záhyby nohavičiek a celé prsia, róba tak zanikla a pozornosť zbytočne pútalo telo pod ňou. Pokiaľ má byť róba priesvitná, volila by som červené body, vidieť pupok spod takýchto šiat na galavečere mi príde nevhodné.

Zdroj: Ján Zemiar

Dominika Cibulková, bývalá tenistka

Dominikin outfit sa mi napodiv páči. Vrch stehien by som určite zahalila ešte aspoň nejakým padavým opaskom pod sako, nech nie je výrez ako body. Bodkované pančuchy rozbíjajú mierne zostarenie a dodávajú hravosť. Štýlový trendy cop kontrastuje s čiernym outfitom. To, že Dominiku outfit neomladzuje, nie je vada krásy. Je to jej osobnosť.

Zdroj: Ján Zemiar

Jozef Oklamčák s manželkou Ankou

Pána Oklamčáka je zbytočné hodnotiť, celý život chodí rovnako. Páči sa mi, že je sám sebou a nevymýšľa. Celý outfit je kvalitný, no vymenila by som tú pánsku kabelku za niečo mužnejšie. Inak nemám výhrady. Pani manželka má šaty adekvátne svojmu veku a dreskódu. Šaty vkusne zladila so striebornými doplnkami, naozaj krásna a elegantná dáma.

Zdroj: Ján Zemiar

Magdaléna Šebestová, Miss Slovensko 2006

Prekrásna diva Magdaléna by mohla ísť znova pokojne aj na Miss. Vyhrala by to. Pre mňa je kráľovnou večera. Táto dáma si zachovala svoju ženskosť, dôstojnosť a pre mužov je tento typ oblečenia určite 1000-krát príťažlivejší ako takmer nahý outfit. Nádherné a éterické.

Zdroj: Ján Zemiar

Petra Ficová, fotografka

Peťa sa vždy vedela obliecť a má úžasný zmysel pre detail, nakoniec to vyplýva z jej povolania. Bez ohľadu na to, že ju mám rada ako človeka, tento outfit bol skutočne top. Šaty rafinovaného strihu odkrývajú to najkrajšie na tele a zároveň pôsobia elegantným a decentným dojmom. Nežný a vkusný účes prekrásny outfit skvele dopĺňa. Ukážková róba na tak elegantný večer, ako bola Miss Slovenska.

Zdroj: Ján Zemiar

Emma Drobná, speváčka

Tým, že je Ema naozaj drobná a chudučká, zvolená róba dopadla dobre. Emma je skôr chlapčenský typ, a preto dizajnér priam prahne vyzdvihnúť jej ženskosť. Tomuto pánovi sa to podarilo a Emma bola na pódiu skutočne elegantnou dámou. Rozparky po bokoch dodávajú prvky rebélie - čo sa k tejto speváčke vyslovene hodí.

Zdroj: Ján Zemiar

Barbora Bakošová, I vicemiss Slovensko 2015

Čierne šaty sú mierne punkového nádychu, našťastie je dobre zvolená ich nositeľka. Tým, že táto dáma nemá bujarý dekolt, šaty pôsobia štýlovo. Topánky by som zrejme neobula čierne alebo lesklé, ale možno viac sofistikovanejšie, snáď hadia koža. Celkovo mi tento typ šiat ide najviac k "bagandžiam".

Zdroj: Ján Zemiar

Návrhár Jozef Lombardi a herečka Silvia Šuvadová

Silvia je krásna dáma, ktorá vie, aké farby jej pristanú. Tentokrát spolu s Jozefom stavila na zvierací vzor. U Silvie mi trošku chýbajú šperky, povedzme náušnice, ktoré by dodali punc elegancie a zároveň by ladili ku krásnej látke na šatách. Jozef zvolil svoju osvedčenú klasiku, nestarnúci model vzoru leo. Najviac sa mi páči však úsmev, ktorý nám z foto posielajú.

Zdroj: Ján Zemiar

Yasmine Taty, II. vicemiss Slovensko 2018

Absolútne cool look. Exotická kráska sa rozhodla ešte viac predĺžiť nohy nohavicami s vysokým pásom a topánkami tej istej farby. Ligotavý top dodal outfitu glamour a kabelka v tej istej farby dopĺňa tento elegantný vzhľad úplne dokonale. Jednou vetou - trendy a šik.

Zdroj: Ján Zemiar

Eva Rezešová - Džodlová, Miss Universe 2002

Žiaľ, musím pri tejto krásnej žene skonštatovať, že menej je niekedy viac. Tento outfit nevyšiel, čo ma mrzí. Nerozumiem tomu, načo tento výstrih. Keby bol o 2 centimetre zahalenejší, bolo by to rafinované a sexi. Rozparok na sukni by doplnil atraktivitu. Čo sa mi však veľmi páči, sú topánky. Naozaj trendy.

Zdroj: Ján Zemiar

Miriam Mattová, svetová víťazka Miss Bikini Universe 2013

Elegantná róba pôsobí na tejto dáme veľmi étericky. Šaty sadnú veľmi pekne, sú hodné tohto galavečera. Topánky sú jemné, perfektne zvolená farba. Kabelka neruší, celkovo je tento outfit príjemný, letný a svieži.

Zdroj: Ján Zemiar

Eva Verešová, Miss Slovensko 2002

Jéj, toto je typická Evička. Milujem na nej jej dôstojnosť v obliekaní a cit pre farby. Nežná víla v luxusných sandálkach. Napríklad tento outfit mi príde asi najviac odvážny spomedzi všetkých. Je tak veľmi zahalený a letný, že málokto by mal odvahu dať si tento outfit na galavečer. No napriek tomu Evka dokázala, že aj žena, ktorá má prsia aj rozkrok zahalený, vie byť prekrásna a žiadúca.

Zdroj: Ján Zemiar

Dominika Grecová, Miss Slovensko 2018

Dominika zvolila luxusný overal a veru dobre urobila. Tu mi výstrih nevadí, pretože nepôsobí vulgárne. Trošku ma rušia hodinky a ich čierny remienok. Sandálky sú prekrásne a skvele dopĺňajú celkový outfit.

Zdroj: Ján Zemiar

Barbora Franeková, Miss Slovensko 2009

Prekrásna dáma, ktorá zvolila úžasný kúsok, veľmi trendy... Až pokým si nesadla. Tento strih spôsobil krčenie materiálu a toto je extrémna škoda. Šaty sú veľmi nápadité. Pred usadením sa to vyzeralo na luxusný dizajnérsky kúsok, po usadení už pokrčené pyžamko.

Zdroj: Ján Zemiar

Andrea Čurná, PR manažérka

Flitrovaná róba rozhodne nič nepokazí. Pekná ženská silueta, glamour look. Náušnice mi však opäť veľmi chýbajú. Dodali by 100% glamour style a dáma by bola stopercentná.

Zdroj: Ján Zemiar

Kristína Krajčírová, Miss Slovensko 2012

Tento outfit by som nazvala - ničím nepokazený. Ani neodpadávam, nehíkam, no tiež mi tu nič nevadí. Neutrál vhodný na disko, večierok, event, večer do mesta. Outfit pôsobí trošku ako hosteska. Ale zlé to nie je.

Zdroj: Ján Zemiar

O účes redaktorky Topky.sk na galavečer Miss Slovensko 2021 sa postarala Sandra Chovancová San_hairstyling.

Zdroj: Ján Zemiar

