Fešák z olympiády sa ide ženiť: SVADBA po 6 rokoch vzťahu... Vyšlo to až na tretíkrát!

Denis Myšák má za sebou úspešný športový rok. Pred mesiacom doniesol domov bronzovú medailu z olympiády v Tokiu a len pred týždňom vybojoval na Majstrovstvách sveta ďalšiu striebornú a bronzovú medailu. Najväčší úspech ho však ešte len čaká. Už zajtra sa z neho totiž stane ženatý muž.

Svoje áno povie priateľke Kristíne, s ktorou tvorí pár už 6 rokov. No vyšlo im to až na tretí pokus, svadbu totiž museli dvakrát prekladať. „Zasnúbení sme 3 roky, do roka sme to nestihli, prvýkrát sme chceli svadbu minulý rok, no prišla korona. Tak sme to presunuli na tento rok,“ prezradil nám budúci ženích. No ani druhý dátum dvojici nevyšiel - keďže sa z minulého roka presúvala olympiáda, odsunuli sa aj majstrovstvá sveta a dátumy sa prekrývali.

Denis Myšák a Samuel Baláž s bronzovými medailami z Tokia. Zdroj: andrejondr/kikeseats/kubisosus_pht

„Tak sme to museli zase posunúť a máme to teraz,“ priznal Denis, ktorý má len 25 rokov. Na ženenie sa však necíti byť primladý. „Všetci moji kamaráti z detstva sú už ženatí, kamarátky vydaté. Až mi to príde, že som z nich posledný. Ale hlavne, žijeme spolu už dlho, takže nič sa pre nás nejako nezmení,“ prezradil náš úspešný kajakár.

Svadba sa bude konať na záhrade kaštieľa v Nemšovej a bude plná zvykov. „Kika pozháňala asi všetky tradície, aké sú na svete, lebo som ani nevedel, že také existujú, čo všetko povymýšľala. Ale budeme mať aj klasické čepčenie,“ prezradil nám Denis, ktorý si podľa vlastných slov vybral veľmi dobrú budúcu pani manželku - je jeho obrovskou podporou.

„Bez nej by som to zrejme ani nedokázal, vrátiť sa späť, lebo veľmi ma podporovala, starala sa o mňa. Aj teraz pred olympiádou, keď som sa pripravoval a snažil sa jesť podľa jedálnička, tak mi varila, vážila všetko... keď som mal málo cukru, znášala moje nálady a keď som bol hladný a nervózny, tak nejako to prežila. Má môj obdiv,“ pochválil sa nám skvelou partnerkou Myšák. My dvojici držíme palce, nech zajtra všetko dopadne podľa ich predstáv a prajeme všetko dobré na spoločnej ceste životom!

Denis a jeho priateľka Kristína si povedia svoje áno po 6 rokoch vzťahu. Zdroj: Instagram