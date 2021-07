Hokejista recitoval, Lasica (†81) ho vysmial: Lintner spomína na legendu… TOTO bolo od neho neskutočné gesto!

Keď Slovensko obletela správa o šokujúcej smrti Milana Lasicu, bývalý hokejista Richard Lintner si zaspomínal na svoje stretnutie s legendou. To sa uskutočnilo ešte začiatkom júna, priamo v športovcovej live šou Citronáda. Generálny riaditeľ slovenskej športovej ligy sa vo videu snaží recitovať Detvana. Faktom je, že mu to nejde tak dobre, ako študovanému hercovi. No a to Lasicu úprimne pobavilo.

Umelec však dokázal človeka aj vysmiať s noblesou a tak, aby dotyčnému ani nenapadlo, že by ho to mohlo akokoľvek uraziť. A to bol prípad aj Lintnera. Naopak, ten si vážil, že Lasica vôbec prišiel. „To, že prijal pozvanie do môjho programu, bolo od neho neskutočné gesto a zároveň pre mňa nezabudnuteľný zážitok,“ vyjadril sa pre Topky.sk Lintner.

„Mal som príležitosť stretnúť pána Lasicu a porozprávať sa s ním hlavne na našom pravidelnom tatranskom charitatívnom golfovom turnaji. Vždy ma fascinovalo, že čokoľvek kedy vyslovil, celé okolie, či dokonca celý národ bral automaticky a právom ako absolútnu pravdu,“ zaspomínal si na stretnutia s Lasicom bývalý hokejista. „Súcitíme celá rodina s pani Magdou a všetkými blízkymi. Odišiel nenahraditeľný človek,“ dodal.