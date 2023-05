Jojkárska tvár chcela hviezdiť v markizáckom Dunaji: Nečakaná STOPKA!

Markizácky dobový seriál Dunaj, k vašim službám priniesol na obrazovky množstvo ostrieľaných, ale aj neznámych hercov. Do hlavných úloh obsadili špičky vo svojom obore, ako napríklad Zdenu Studenkovú, Tomáša Maštalíra, Filipa Tůmu či Kristínu Svarinskú.

Vedľajšie postavy sú taktiež dôležitým elementom celého príbehu a tie epizódne posúvajú dej vpred. Sen zahrať si v úspešnej novinke mala aj jojkárska herečka Petra Palevičová, ktorú môžete poznať zo Súdnej siene, kde sa ukázala v úlohe ráznej právničky.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Tv Joj

„Ako veľká fanúšička dobových a historických seriálov a filmov, neodolala som ani Dunaju. Sledujem osudy rodiny Kučerovcov, "trojuholník" Klausa, Evy a Davida, talent Alenky, ktorý oceňuje najmä konkurencia, slizkého hada Antona Holubca, manželov Urbanovcov a ich vzťah k Ondríkovi, vzťah ošetrovateľky Charloty k pacientovi Leopoldovi, vždy spravodlivého Rudolfa a povýšeneckú Editu, šikovnú Irenu, s hlavou plnou nápadov, no ťažko presadzujúcu sa vo svete patriarchátu,“ začala rozcítene herečka. A potom vyšla s pravdou von!

Keďže ju až takto počin nadchol, chcela si v ňom aj zahrať. No to sa jej, bohužiaľ, nepodarilo. Dostala nečakanú stopku – kvôli svojim vlasom! „Účinkovať v ňom sa mi nepodarilo, zradili ma vlasy. A to som si myslela, ako rodená ryšavka, že sú mojou devízou,“ priznala sklamane.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Jan Zemiar

Fanúšikovia jej hneď pod príspevkom začali písať lichôtky, ako by sa do seriálu hodila, ale tiež nezabudli na otázku: Čo tak prefarbiť sa? „Impulz by musel vyjsť zo strany produkcie či réžie aj s konkrétnou predstavou. Ale hlavne, oni požadujú prirodzenú farbu vlasov. Čiže, ak by som sa prefarbila, tak už by to nespĺňalo ich požiadavky,“ vysvetlila herečka. Takže ani v tomto nebola cesta.