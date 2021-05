Drsný markizák v smútku: Zomrel mu milovaný otec!

BRATISLAVA - Prišiel o najdôležitejšieho muža svojho života! Porotca markizáckej šou Master Chef a jeden z najznámejších slovenských šéfkuchárov Martin Záhumenský prežíva najťažšie chvíle svojho života. Do neba odišiel jeho milovaný otec...

Podľa jeho slov sa posledné roky trápil s rôznymi chorobami, no to, že odíde tak náhle, nikto z jeho najbližších nečakal. „Ďakujem ti za to že si mi dal s maminkou život. Ďakujem ti za všetku lásku čo si nám dal. Bol si dobrý tatino,” napísal markizácky porotca na svojom Instagrame.

„Mal si neskutočne veľké srdiečko. To sa zastavilo ako hodiny, ktoré si dostal od svojich rodičov na svoje narodeniny, presne o 08:58,” uviedol Martin, ktorý svojmu zosnulému oteckovi do neba venoval mimoriadne silné slová. „Drel si celý život pre rodinu, aby si ju uživil, čo je najviac na svete. Vedel som, že táto chvíľa príde a nedá sa na ňu nikdy pripraviť,” vyjadril sa Martin.

Šéfkuchár Martin Záhumenský prišiel o svojho milovaného otca Zdroj: Instagram M.Z.

Dodal, že jeho srdce je zlomené a ockovi poďakoval za život, ktorým ho odmalička viedol. „Mal som hlavne nádherné detstvo, za ktoré môžem ďakovať tebe, apko môj. Spinkaj sladko a hádam si tam hore či dole zahráš fucík so svojím obľúbeným Maradonom alebo zatancuješ s Elvisom. Budeš chýbať, ocinko náš milovaný, a veď sa tam raz stretneme a opäť to spolu roztočíme. Oddychuj a ešte raz ti za všetko veľmi pekne zo srdca ďakujem. Milujem ťa navždy,” dodal šéfkuchár.

Martinovi Záhumenskému i jeho najbližším vyjadrujeme úprimnú sústrasť a prajeme veľa síl, aby sa s touto tragickou udalosťou vyrovnali.