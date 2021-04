Medzi markizáckym párom to poriadne škrípe: Sústavne ju strápňuje a obrovská hádka ROVNO NA ULICI!

BRATISLAVA - Tak ten jej robí poriadnu hanbu! Už dlhší čas sa zdá, že medzi markizáckymi manželmi zo Svadby na prvý pohľad to poriadne škrípe. Prvý pár v zložení Diana a Michal si počas každej epizódy prechádza pomerne nepríjemnými situáciami. No a to, čo diváci videli na obrazovkách v piatok večer, je už naozaj cez čiaru!

Michal Dianu neustále komanduje. Už nejaký čas sa na to nemôžu pozerať ani samotní diváci a jemnej brunetke odkazujú, aby od svojho ženícha čo najskôr zutekala. Neustále má výhrady voči veciam, ktoré sú jej prirodzené a zdá sa, akoby sa viac ako do manželskej roly vžil do úlohy vychovávateľa v nápravnom ústave.

Najnovšie mu začalo prekážať to, že Diana občas pri odchode do práce mešká a prespí aj zvonenie budíka. Začal ju teda budiť on sám, na čom by nebolo nič zlé, pokiaľ by ju pritom sústavne nestrápňoval. Každý deň ju detailne nakrúca počas ranného spánku a neštíti sa ju zvečniť ani vtedy, keď má dokorán otvorené ústa, pričom on sám do kamery pózuje ako frajer.

Michal Dianu pravidelne nakrúca počas spánku. Zdroj: TV Markíza

Zúfalej neveste to už nedalo a bolo vidno, že ju jeho správanie naozaj mrzí. „Vieš, on ma točí v momentoch, keď neviem vstávať a tak. Ale ja ho nenatočím, ako príde domov, otvorí si pivo, ľahne si na gauč a čumí do telky. Ja si nepotrebujem nič dokazovať, poznám svoje slabosti,” posťažovala sa kamarátke. Michal jej potom nastavil nový režim vstávania, pričom z domu má odísť o siedmej a každý deň musela na kameru ukázať, koľko minút mešká.

V jeden deň však meškala 23 minút. „Kedy si mala odchádzať?” pýtal sa jej ako generál. „O siedmej, Miško,” pípla Diana. „Tak čo tu ešte robíš?” išiel do nej, pričom všetko opäť nakrúcal. „Je ako vojak. Nič iné, ako on chce. Len tak bude, lebo mne to tak vyhovuje. Veď ty si nejaká osobnosť tak ako aj on. Prečo on potláča tvoje veci a ty jeho nie?” hovorila Diane kamarátka.

Michal kontroluje Dianine odchody do práce. Zdroj: TV Markíza

Nepríjemná debata sa strhla aj kvôli tomu, že si Diana neprezliekla rifle. Zdroj: TV Markíza

Michal mal následne pred kamerou ďalší nepríjemný príhovor o jej meškaní. „Vzťah nie je o tom, či o siedmej vyrazíš do práce,” snažila sa mu vysvetliť "manželka". On však prišiel na inú tému, kde do nej mohol rýpať. Začal jej vyčítať, že sa po príchode z práce neprezliekla do domáceho oblečenia. „Dáme si prestávku, ty sa môžeš vyzliecť medzitým,” povedal jej autoritatívne.

Keď Diana nechápala, o čo mu zasa ide, ešte pritvrdil a bavil sa s ňou ako s malou školáčkou. „Tak nebudeš tu v rifliach, čo si tu celý deň šaškovala, v robote v nich, spotená,” vyčítal Diane, ktorá sa hneď ohradila, že nohavice má čisté, nie spotené. Ďalšie zábery ukázali, že ani Michal nie je taký dokonalý, ako sa on sám tvári.

Kým ona sa stará o domácnosť, on vraj väčšinu času leží na gauči. Zdroj: TV Markíza

Jeho manželka totiž lietala okolo domácnosti a bolo vidno, že on naozaj po celý čas iba polihuje na pohovke. „Nie iba každé ráno vyzdvihovať, že dlho spím. Ale čo robím ešte do noci, keď ty si mŕtvučký už o ôsmej a ja robím. Ráno to robím ešte v pyžame, potom sa pustím do varenia, potom kým sa poumýva. A ty čo medzitým? Slúchadlá, chill, mobil,” vrátila mu jeho výčitky, no omnoho jemnejšou komunikáciou.

Neskôr spoločne išli do obchodu a zjavne mali medzi sebou ďalšie nezhody. Michalovi prišlo vhodné opäť všetko nahrať „Tuto na ulici stojíme a ona tu scény robí,” začal ju provokovať a usmieval sa do objektívu, akoby mal naozaj chuť vyvolať ďalšiu trápnu hádku pre divákov, kde by mohol byť za hrdinu. Namieril kameru na Dianu, ktorá už mala v tvári zúfalý výraz a vyzeralo to tak, že sa každú chvíľu rozplače. A potom jej úplne praskli nervy...

Čo sa stalo, si môžete pozrieť vo videu vyššie!