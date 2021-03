Obrovský smútok slovenského speváka: Dostali Covid... Mama zomrela hodinu pred pohrebom babky!

O tom, že má mimoriadne vážny priebeh koronavírusu, spevák informoval ešte pred mesiacom. Už vtedy vyzeral jej zdravotný stav veľmi zle. Ako sme spomínali, bola v kóme. Nevedomky ju nakazil Jurajov otec, ktorý mal, našťastie, omnoho ľahší priebeh. „Mama je momentálne piaty deň v kóme, na JIS-ke na pľúcnej ventilácii. V nemocnici 200 kilometrov od svojho bydliska, lebo sú plné. A vyzerá to tak, že to neprežije,” napísal ešte približne štyri týždne pred jej smrťou, keď s kolegyňou hudobníčkou riešili tému koronavírusu.

Bohužiaľ, boj o život napokokn prehrala. „Nikdy mi nenapadlo, že keď to príde, tak to bude také ťažké a divné zároveň. Myslel som, že keď mama odíde, bude už stará, budem pri jej posteli sedieť a držať ju za ruku. Že mi ešte niečo povie, nejaké posledné slová. Že to nebude bolieť až tak veľmi, lebo už bude mať sto rokov a poviem si, že ok, dožila sa krásneho veku. No... Život nebeží tak, ako práve chceme a nič z toho sa nestalo. Nemal som ani šancu sa s mojou milovanou mamou rozlúčiť,” napísal Juraj.

Juraj Zaujec kvôli koronavírusu prišiel o milovanú mamu. Pár dní predtým odišla do neba aj jeho babička. Zdroj: Vlado Anjel

V deň, ked mu do neba odišla milovaná mama pritom musel riešiť pohreb svojej starkej. Spevák tak kod života schytal jednu zdrvujúcu ranu za druhou. „Hodinu pred babkiným pohrebom si zomrela ty. Asi je to úplné zúfalstvo, ale možno je nebo miesto, kam idú všetky informácie z tohto sveta a ty si to prečítaš. Nemal som šancu sa s tebou rozlúčiť, držať ta za ruku keď si umierala, ale bol som s tebou. A navždy budem. Tak, ako ty so mnou. Tvoje miesto v mojom srdci zostane navždy prázdne a nikto iný ho nedokáže zaplniť," odkázal zosulej mame nešťastný muzikant.

„Zažívame tak presne to, čo každý deň zažíva v tejto hroznej dobe asi 100 rodín na Slovensku. Niekoho vám odnesú z ničoho nič na pľúcnu ventiláciu a vy už ho nikdy neuvidíte. Je to fakt peklo,” opísal svoje pocity Juraj, ktorý nebol schopný s nikým komunikovať.

Jemu, jeho rodine i všetkým blízkym vyjadrujeme úprimnú sústrasť a prajeme veľa síl...