Takto ste Rytmusa ešte nevideli: FOTO s dlhými vlasmi... Vyzerá ako svadobný zvukár!

BRATISLAVA - Patrik Rytmus Vrbovský (44) patrí k mužom, ktorí sa o seba naozaj starajú. Chodí odetý v exkluzívnych značkách, zbožňuje luxusné doplnky a šperky, no a nezverí sa do rúk len tak hocikomu. Už dlhé roky je povestný aj svojím kratučkým zostrihom a dokonale upravenou bradou. Iba že najnovšie... Toto už je aký experiment!

Nech už Rytmus pôsobí akokoľvek, k úcte mu slúži, že napriek jeho celebritnému statusu sa neberie vážne. Často a rád si vystrelí aj sám zo seba, život berie pozitívne a s nadhľadom. A to bude zrejme aj dôvod, prečo on a jeho manželka Jasmina Alagič Vrbovská tvoria taký perfektný pár.

Najnovšie to rapera z nejakého dôvodu zavialo do parochňového štúdia. A tak si zrejme povedal, že by bola škoda nevyužiť to a skúšal, čo to dá. Na hlavu si nasadil melírovanú parochňu s naozaj prapodivným zostrihom a fotku rovno zazdieľal na svojom Instagrame.

Takto ste Rytmusa ešte nevideli! Zdroj: Instagram P.V.

Čudesný kúsok v kombinácii s jeho výrazom u fanúšikov vyvolal pobavené reakcie. A podľa všetkého sa sám na sebe bavil aj Rytmus. „Svadobný zvukár," okomentoval svoj vzhľad a veru - keď sa prenesiete do minulosti a zaspomínate na niekdajšie veselice, nie je ďaleko od pravdy!