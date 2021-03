Známa Slovenka bola z neho zúfalá: Promi synáčik (41) má 21-ročnú kočku a... To je BOMBA!

Zuzana Norisová sa nikdy netajila tým, že keď uzrela svetlo sveta pesnička Zuzana od Davida Krausa, tak nebola vôbec nadšená. Práve naopak, poriadne ju to hnevalo. Syn slávneho Jana Krausa bol do krásnej Slovenky bláznivo zamilovaný. Ona však jeho city neopätovala a mala ho za blázna.

VIDEO: David Kraus a jeho skladba Zuzana.

Zhruba po 19 rokoch sa stretli v rámci projektu Tvoje tvář má známy hlas, kde spolu vystupovali. Zaujímavé bolo aj ich stretnutie v šou Jana Krausa v januári minulého roka.

VIDEO: Zuzana Norisová bola hosťom u Jana Krausa a stálo to ozaj za to.

Zuzana je dlhé roky šťastná po boku partnera Ondreja Kovaľa, ktorému nedávno porodila druhú dcérku.

Markizácka milenka porodila: Bábätku sa na svet nechcelo!

A svoje šťastie našiel už aj David. Pričinila sa o to jeho 21-ročná partnerka - modelka Sarah Opravilová, ktorá spevákovi a hudobníkovi porodila jeho prvého potomka. „Rád by som sa s vami podelil o tú najkrajšiu správu. Narodilo sa nám nádherné zdravé dievčatko menom Ester. Splnil sa mi sen všetkých snov. Ďakujem najviac jej mamičke. na ktorú som veľmi pyšný. Je to ten najväčší zázrak, vďaka ktorému sa vám v jednej chvíli zmení život,” oznámil David prostredníctvom sociálnej siete Instagram.

Ide o krásne prekvapenie, keďže sa prominentnej famílii podarilo tehotenstvo mladej krásky úplne utajiť. Spomedzi gratulantov si zaslúži pozornosť moderátor Libor Bouček. On sám sa pred pár dňami stal prvýkrát otcom - má synčeka Alberta. „Tak si s chlapcom po tých 16 dňoch hovoríme, čo ďalej so životom a s kým ho stráviť... A potom nám David Kraus dá odpoveď,” napísal moderátor, čím Davida potešil i pobavil.

David Kraus našiel šťastie po boku modelky Sarah Opravilovej, Tá mu porodila dcérku, ktorej dali meno Ester. Zdroj: Instagram