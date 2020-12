Šok na oslave dcérky Lely a Karlosa: Požiadal ju o ruku... To je ale prsteň!

Nasledovali slovné prestrelky aj zmierenia, počas ktorých obaja hovorili o tom, že sú v prvom rade rodičmi, a tak sa k celej situácii aj chcú postaviť. Potom to na chvílu začalo vyzerať tak, že Lela si našla iného muža. Na Instagrame zverejnila fotografiu 300.červených ruží, padli slová o novom začiatku. Napokon vyšlo najavo, že všetkých oblafla. Nešlo o žiadnu čerstvú známosť, luxusný box kvetov dostala od Karlosa.

10.decembra vyšlo najavo, že zápasník a matka jeho dcérky sa dali znova dokopy. Fanúšikovia tohto páru jasali, to ale ešte netušili, čo sa stane krátko pred Vianocami. Celebritná dvojica totiž pre svoju maličkú Lili zbúchala veľkolepú oslavu jej prvých narodenín. Na párty pozvali niekoľko, hostí vrátane štábu relácie Showtime, ktorú vysiela televízia Prima.

Lela vôbec netušila, že Karlos sa ju chystá požiadať o ruku. Zdroj: Instagram

No a to ešte nikto nevedel, že okrem narodenín sa bude nakoniec oslavovať aj niečo celkom iné - a síce zásnuby. Karlos Lelu požiadal o ruku a ona mu povedala svoje áno. Pre spomínanú reláciu športovec dokonca priznal, že nádherný zásnubný prsteň kupoval iba večer predtým. „Včera večer som lietal po Pařížskej a zháňal prstienok. Ja keď niečo robím, tak to robím poriadne a naplno. A tak som chcel, aby dievčatá vedeli, že to s nimi myslím vážne a že chcem, aby sa domov vrátili a hlavne aby tu zostali," povedal Vémola.

Tomu vraj najprv ani nenapadlo, že by ho jeho partnerka odmietla. „O prehre nikdy nepremýšľam. Až teraz si hovorím, ty vole, to by bol prúser. Tu toľko ľudí a všetkého, to by bola párty skazená. Ale našťastie..." smial sa pred kamerou bitkár, po čom Lela dodala, že dúfa, že tentokrát to už bude navždy. No a padli aj prvé slová o tom, aká bude svadba. A dvojica neprekvapila. „Najväčšia," vyhlásil Karlos.