Dara Rolins na prestížnom fotení: Musela rapídne schudnúť a... FOTO Na titulke ukázala holé bradavky!

BRATISLAVA - Dara Rolins je obrovskou inšpiráciou pre mnohé dámy i dievčatá. Naša popová ikona dostala toho do vienka dostala nadelené skutočne mnoho. Je talentovaná, úspešná, vyžaruje z nej pozitvita a charizma, no a v neposlednom rade je krásna žena. Zrejme aj táto vražedná kombinácia je príčinou, prečo nedávno dostala ponuku, aby sa objavila na titulke prestížneho magazínu.

Dara sa objavila vo Vogue CzechoSlovakia a ako sama priznala, fotenie titulky pre tento plátok je jej splneným dievčenským snom. „Že mi môj obľúbený návrhár, legendárny Jean Paul Gaultier pošle na fotenie kolekciu jeho najslávnejších modelov, dokonca s osobným odkazom a darčekom, neverím... Že si raz oblečiem ten jeho ikonický korzet so špicatou podprsenkou, ktorý mala na sebe moja milovaná Madonna, neveríím... A že sa to VŠETKO stane v Paríži, pri fotení VOGUE a navyše jeho titulky?! Čoooo? Ten časopis, za ktorý som utratila svoje prvé, hudbou zarobené marky v Západnom Nemecku?! Neverím a ešte stále som z toho v emočnej vývrtke," napísala k tomu zážitku ešte v septembri.

Lenže, ako najnovšie vyšlo najavo, aj Dara, ktorú mnohí vnímajú ako dokonalú, na sebe kvôli tejto príležitosti musela poriadne zamakať a prejsť na naozaj drsný režim. „Všetky modely sú veľkosti 32-34, a tú ja rozhodne nemám, takže som musela zhodiť päť kíl. Pila som šťavy, koktejly, veľa som cvičila a šlo to. Ale stále som si hovorila, čo keď sa do toho nezmestím, čo budem robiť, rozpárať to nemôžem, pretože to sú ikonické modely, ktoré sú vystavené v galérii a boli zapožičané len na fotenie. Ale našťastie to dobre dopadlo," zaspomínala si blondínka na fotenie, z ktorého vyšla snáď tá najsexi titulka, akú má speváčka vo svojej zbierke.

V čiernych korzetových šatách vyzerá ako dokonalá femme fatale, lenže pri pohľade na titulku zrejme mnohým unikol jeden detail. Ten Dara aktuálne zverejnila rovno na Instagrame pri príležitosti konca svojhomesačného kraľovania vo Vogue. Pod spomínaným extravagantným kúskom bola totiž úplne nahá. Na jej bradavky by ste zrejme v časopise zaostrili len ťažko, to sa už ale nedá povedať o spomínanej fotke, ktorá najnovšie zdobí jej profil. No a hoci bola táto jej časť tela preberaná už mnohokrát a Dara s nahotou nikdy nemala problém... Wau, obal Vogue je predsa len trochu iná káva!