Skvelá správa od susedov: Česká hviezda (74) porazila koronavírus!

Vzhľadom na aktuálnu situáciu začali české médiá okamžite špekulovať o tom, či Hana nie je pozitívna na Covid-19. A ako sa ukázalo, bolo to naozaj tak. „Neprajem nikomu, aby zažil to, čo teraz Hanka v priebehu posledných desiatich dní. Vrátila sa po dvoch koncertoch, dva dni nato jej vyskočila teplota takmer na štyridsať! Samozrejme, testy preukázali, že je nakazená COVID-om a kvôli tým horúčkam, ktoré ani po týždni neklesali, musela byť Hanka hospitalizovaná,“ povedal pre FTV Prima jej manžel Štefan Margita, ktorý bol pozitívny tiež, no keďže mal ľahký priebeh, na zotavenie mu stačila domáca karanténa.

Hana Zagorová porazila koronavírus Zdroj: Facebook H.Z.

O speváčku sa fanúšikovia báli najmä preto, že kvôli svojmu veku patrí medzi ohrozenú skupinu, no a na dobrom pocite im nepridával ani komplikovaný priebeh. Česká hviezda však dokázala, že je skutočná bojovníčka.

Svoj boj nad koronavírusom vyhrala. „Hurá, hurá! Tak už som aj ja zdravá a negatívna! Dávajte na seba pozor, pretože je to mrcha zákerná! Strašne sa teším medzi ľudí,” odkázala svojim fanúšikom Hanka prostredníctvom sociálnej siete Facebook a dodala, že momentálne ju opäť čaká pracovný kolotoč a to, čo sa deje, skrátka musíme všetci len vydržať.