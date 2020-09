Božská Dara v totálne mini šortkách: Toto dokonalé telo nemá z posilňovne!

Kariéru robí už takmer 40 rokov a je mamou 12-ročnej dcéry, no asi málokto by tipoval, že Dara Rolins bude mať v decembri už 48 rokov. Udržiava sa totiž v takej forme, že do vrecka strčí aj mladšie ročníky.

Zdroj: Instagram DR

Aktuálne sa na sieti Instagram pochválila sériou fotiek v ultra krátkych šortkách a s odhaleným bruchom. Hoci svoje vypracované telo naozaj neskrýva, neustále mnohých doslova ohúri, ako parádne vyzerá.

A pri pohľade na to bruško si určite veľa ľudí povie, že je za tým drina v posilňovni. Speváčka však fitnescentrá neobľubuje a nevenuje sa ani toľko populárnemu behu.

Zdroj: Instagram DR

„Mohlo by sa zdať, že som práve dobehla. Tak nie, nedobehla, prišla. Každý máme niečo, čo nám sedí, ide, vyhovuje, no a beh medzi tie moje obľúbené aktivity nepatrí. Preferujem svižnú chôdzu,” uviedla Dara s tým, že sa ešte venuje joge a tancu. „Ale žiadna posilka, ani ďalšie športy vlastne nepraktizujem,” dodala.

Ženy v jej príspevku zaujal práve tento "návod", mužov zas zadok v mini šortkách.