Porotkyňa SuperStar Bagárová pribrala 22 kíl: Necelé 3 mesiace po pôrode… FOTO bruška!

PRAHA - Koncom mája, len pár dní pred veľkým finále SuperStar, porotkyňa Monika Bagárová (26) priviedla na svet dcéru Rumiu. Čerstvá mamička sa netajila tým, že počas tehotenstva pribrala celých 22 kíl. Od pôrodu ubehli už takmer 3 mesiace a brunetka ukázala svoje bruško... Pozrite, do pôvodnej váhy jej chýbajú už len 3 kilá!

Monika Bagárová sa s pôrodom vysporiadala úplne ukážkovo. Veď len 4 dni pred veľkým finále SuperStar porodila a hoci mala doma čerstvé novorodeniatko, zvládla byť súčasťou priameho prenosu aspoň online. A to vraj malú Ruminku priviedla na svet cisárskym rezom.

Speváčka netajila, že počas tehotenstva výrazne pribrala. Priznala to aj teraz na sociálnej sieti Instagram. „Pribrala som 22 kg,“ napísala k svojej fotke z najkrajšieho obdobia ženy Bagárová. No hneď nato zverejnila aj aktuálny záber. A mnohé mamičky mladej brunetke môžu len ticho závidieť.

Už za pár týždňov sa totiž speváčke podarilo zhodiť pribraté kilá. A to sa ani nijako nesnažila. „3 kg do pôvodnej váhy. Neviem, ako je to možné, všetko išlo samo,“ uviedla Bagárová, ktorá tiež priznala, že všetok svoj čas venuje dcére a na seba jej priestor nezostáva.

„Nebudem vám klamať, nemám. Venujem sa Ruminke, ako len môžem, a tiež domácnosti a rodine. Takže si momentálne neviem predstaviť, že by som chodila cvičiť. Verím, že čoskoro to príde, pretože chcem byť zase vo forme, ale zatiaľ je čas a Ruminka ma teraz potrebuje na 100%“ dodala.

Ale veď pozrite na ňu, už teraz vyzerá výborne. Stačí naozaj málo a jej postavička bude naozaj tip-top!

Monika Bagárová sa pochválila svojou fotkou bez trička. Zostáva jej zhodiť už len 3 kilá, aby bola na svojej pôvodnej váhe. Zdroj: Instagram M.B.