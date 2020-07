Nestarnúca Studenková terčom posmechu: Čachre na Wikipedii... Toto Zdenu nepoteší!

BRATISLAVA – Patrí medzi naše najlepšie herečky a rozhodne si na svojom vzhľade dáva poriadne záležať. Dokonca natoľko, že sa Zdena Studenková (66) stáva terčom rôznych vtipov či memečiek. Tentoraz to došlo až do štádia, že na známom portáli Wikipedia sa objavili nové informácie o nej. Niekto sa zrejme nudil a prepísal základné údaje o hádačke z Inkognita.

Zdena Studenková je dáma s veľkým D. Je si vedomá toho, že ako herečka musí dobre vyzerať a patrične sa o seba stará. Dopraje si malé kozmetické zákroky a vďaka tomu pôsobí tak, akoby ani nestarla. A práve to je tŕňom v oku mnohých ľudí, ktorí si z ostatných uťahujú. Herečka sa stáva ústrednou postavou mnohých memečiek či vtipov, no tentoraz to niekto potiahol ešte ďalej.

Zdena Studenková akoby ani nestarla. Zdroj: O2

Na portáli Wikipedia, kde sa zoskupujú základné informácie o známych tvárach, krajinách, mestách či historických udalostiach, je možnosť navrhnúť úpravy. A niekomu sa zdalo náramne vtipné upraviť životopis nestarnúcej Zdeny Studenkovej, na adresu ktorej sa stále sypú žartíky typu, že jej diplomovka je napísaná hieroglifmy.

Pri vyhľadaní mena Zdena Studenková sa na istý čas nezobrazil jej bežný životopis. „Zdena Studenková (*2000 p.n.l., Jerusalem) je slovenská matka 2 detí: Adam a Eva (známi z Biblie), doživotná priateľka Kleopatry, dizajnér interiéru a exteriéru pyramíd v Egypte, objavenie Atlantídy...“, písalo sa na stránke wikipedie namiesto jej bežného životopisu.

Neskôr si zrejme ľudia zo spomínaného webu uvedomili, že došlo k nemiestnemu žartu a údaje opravili. Takéto výstrelky na jej adresu, by Zdenu určite nepotešili. A kým niektorí si z nej uťahujú, jej fanúšikovia zastávajú názor, že neprajníci jej len závidia to, ako skvele vyzerá.

Niekto si zo Zdeny Studenkovej robí žarty. Zdroj: archív