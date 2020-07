Nejasnosti okolo hrozivej nehody: Auto profesora Traubnera (79) skončilo na streche… Polícia hľadá svedkov!

Po hrozivej nehode, pri ktorej auto profesora Pavla Traubnera skončilo na streche, putoval známy neurológ aj s manželkou Katarínou do nemocnice. „Po havárii ležím s manželkou v nemocnici na pozorovaní, obaja máme zlomené rebrá, ale chvalabohu, náš stav je dobrý. Ďakujem polícii aj sanitkárom a hasičom, ktorí prišli na pomoc,“ vyjadril sa po nehode, ktorá sa stala minulý piatok.

Hrozivá nehoda profesora Traubnera (79) a jeho manželky (74): Auto skončilo na streche... Zlomené rebrá, sú v nemocnici!

Aj šesť dní po incidente sú však okolo havárie veľké nejasnosti a polícia stále úplne nevie, čo sa vlastne v osudných chvíľach stalo. Prvotné informácie hovorili o tom, že vodič Mercedesu Benz, teda pán Traubner, viedol auto po ceste od Námestia 1. mája v smere na Kollárovo námestie, pričom pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť vozidla stavu a povrchu vozovky.

Následne mal naraziť do dopravnej značky, kvôli čomu sa vozidlo prevrátilo na strechu a došlo k stretu so stojacim Volkswagenom Caddy. „Obaja vodiči, ako aj spolujazdkyňa z Mercedesu utrpeli zranenia, s ktorými boli prevezení do bratislavských nemocníc. Alkohol bol u oboch vodičov vykonanou dychovou skúškou na mieste vylúčený. Škoda spôsobená dopravnou nehodou bola predbežne vyčíslená na 7000 eur,“ informovala hovorkyňa KR PZ v Bratislave Veronika Martiniaková.

Denník Nový čas však cez víkend prišiel s trochu inou verziou. Podľa svedka mal nehodu na svedomí vodič, ktorý urobil takzvanú myšičku: „Neurológ jazdil v ľavom pruhu, pretože v pravom bolo veľa áut. Znenazdajky z pravého jazdného pruhu bez blinkera prudko vybočil vodič v čiernom automobile. Urobil tzv. myšičku. Profesor začal prudko brzdiť a vrazil doň. Auto, v ktorom sedela aj profesorova manželka Katarína, vymrštilo do dopravnej značky a auto skončilo na streche.“

Zdroj: Tip čitateľa

Zrejme aj táto verzia, ktorá trochu mení okolnosti incidentu, prinútila políciu osloviť verejnosť. Na sociálnej sieti vyzýva svedkov nehody, aby sa prihlásili. „Policajti pátrajú po svedkoch dopravnej nehody, ku ktorej došlo dňa 17. 07. 2020 v čase okolo 16:15 h na Kollárovom námestí v Bratislave,“ píše sa v úvode na Facebooku Polície SR.

„Svedkov, ktorí videli v inkriminovanom čase na uvedenom mieste priebeh a okolnosti tejto dopravnej nehody, ktoré by prispeli k jej objasneniu, vyzývame, aby sa osobne prihlásili na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru, prípadne tak urobili telefonicky na bezplatnom čísle polície 158...“ uvádza sa v príspevku.