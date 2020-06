Šokujúce priznanie 1. česko-slovenskej topmodelky: Dúfala, že jej syn bude homosexuál... Kvôli tomuto!

Na prvé stretnutie s homosexuálmi si modelka zaspomínala v poste, ktorý zverejnila na sociálnej sieti Instagram. „Nemala som tušenie, kto je to gay, kým som neprišla do Paríža. Okamžite som sa zamilovala do každého - tak dobre oblečení, taký príjemný prejav, takí zábavní, takí citliví, takí talentovaní a tak dobre vyzerajúci! Až kým som nezistila, že o mňa nemajú záujem - neboli na dievčatá,“ napísala Pavlína.

Známa Češka je mamou dvoch synov - 26-ročného Jonathana Ravena a 22-ročného Olivera Oriona, ktorých má s nedávno zosnulých rockerom Ricom Ocasekom. A ako teraz plavovláska prezradila, homosexuálov si za roky spolupráce obľúbila natoľko, že tajne dúfala, že aspoň jeden z jej potomkov bude gay.

Priala si to tak veľmi, že sa to dokonca jedného z nich napriamo opýtala. Prišlo však sklamanie. „Môj vtedy 16-ročný syn mi to musel povedať jemne - mami, prepáč, ale nemyslím si, že som gay,“ priznala verejne Pořízková, ktorá si však absolútne uvedomuje, že vo svete homosexuálov nie je všetko len peknou rozprávkou.

„Je potrebné uznať aj tú temnú stránku - to bolestivé dospievanie s pocitom, že si iný, sám, ohrozený, ustráchaný. Ale viete, na čo som hrdá? Na mojich úžasných a talentovaných LBGTQ priateľov, ktorí sa napriek tomu rozhodli rásť do svetla, žiariť a ligotať a odrážať to svetlo na náš všetkých,“ dodala Pořízková