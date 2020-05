Gottovej verejnosť nakladá ako nikdy: Priznala skupinový sex aj prostitútku... Si hanbou rodiny, Karel (†80) sa musí v hrobe obracať!

Dominika pre český Blesk v ich špeciáli "Můj táta Karel" už prezradila niekoľko tajomstiev, no na toto sa nechytá žiadne. Otvorene im porozprávala o tom, že v čase, keď mala 20 rokov, zažila prvú skúsenosť so ženou. Pri tomto však nezostalo. Opísala aj svoje ďalšie zážitky, napríklad aj to, že dievčatá si občas delila so svojimi milencami, vyskúšala si skupinový sex a v posteli mala i prostitútku.

povedala úplne bez hanby a vyjadrila sa aj k svojim ďalším dobrodružstvám s dievčatami.uviedla ore Blesk Gottová.

Takéto pikantné tajomstvá by však navždy mali zostať tajomstvami, najmä ak ide o dcéru zosnulej legendy, Kým zyvšok rodiny Karla Gotta zostal stiahnutý v úzadí, Dominika o súkromí rozpráva kým vládze. Pamiatka-nepamiatka, to, že sa o nej stále rozpráva je pre ňu zrejme o čosi atraktívnejšie, než viesť pokojný život bez škandálov. A práve to po jej poslednom mediálnom výbuchu ľudí poriadne vytočilo.

Dominika Gottová prezradila pikantné detaily zo svojej minulosti, ľudí tým poriadne vytočila Zdroj: Facebook D.G.

Verejnosť má totiž pocit, že týmto správaním dehonestuje meno svojho zosnulého otca a nezostalo len pri takýtchto "jemných" konštatovaniach. „Nezaslúžite si byť dcérou maestra Karla Gotta," myslí si pani Jitka. Istá Vera jej zas naložila ešte viac. „Otec sa musi v hrobe obracať, čo to má za dcéru," napísala, pričom práve tento komentár na adresu Gottovej sa po jej pikantnom priznaní objavuje najčastejšie.

Ľudia si myslia, že Dominika sa takto zviditeľňuje najmä preto, aby si zarobila nejaké peniaze, keďže nie je žiadnym tajomstvom, že jej životná situácia sa nedá prirovnať k rozprávkovému blahobytu. „Ste hanbou svojej rodiny, Dominika," odkazujú jej naštvaní ľudia, ktorí si stoja za tým, že jej sexuálne skúsenosti jej nikto neberie, no verejne o nich rozprávať je niečo celkom iné...