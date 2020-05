Superstar čelí obrovskej kritike: FOTO Čo ste to s ňou dorobili... Má 16 a bola ako "od tyče"!

PRAHA - Včerajšie prvé finálové kolo Superstar bolo plné prekvapení. Do ďalšieho a zároveň posledného kola postúpilo len 5 spevákov, už budúcu nedeľu sa rozhodne o tom, kto z nich sa stane novou Superstar. Niektorí postupujúci divákom pohli žlčou, keďže sa ďalej nedostali ich favoriti, to ale ani zďaleka nie je všetko, čo ľudí rozhnevalo...

Niektorým prekážalo, že superstaristi nezaspievali spoločnú hymnu, či skutočnosť, že večer sa prvýkrát vysielal bez divákov a moderátora. To všetko je ale pre situáciu okolo koronavírusu absolútne pochopiteľné, keďže televízie museli dodržať prísne bezpečnostné opatrenia. Čo ale ovplyvniť mohli, bol stajling niektorých súťažiacich.

Všetci mladí speváci vyzerali ako hviezdy pódií a pred porotu sa postavili ako zo škatuľky. Výnimkou nebola ani Lucie Bikárová. Mladá Češka ale má len 16-rokov, preto sa niektorým jej oblečenie, v ktorom to počas priameho prenosu poriadne odpálila, zdalo nevhodné.

Brunetka totiž okrem spevu stavila aj na sexi tanečnú choreografiu, celý dojem podčiarkovalo trblietavé sako, ktoré bolo naozaj kratučké. No a keďže nohavice akosi chýbali a namiesto nich mala na sebe len akési ultra-mini šortky, pri tancovaní a otočke chrbtom ku kamere speváčka niekoľkokrát ukázala zadok.

Lucie Bikárová vystúpila v takomto odvážnom outfite. Zdroj: TV MARKÍZA

Pohľad na zadok mladučkej speváčky zrejme nikomu neunikol. Zdroj: TV MARKÍZA

„Spievala pekne, ale do čoho to obliekli 15-ročné (Lucie má už 16, pozn.red) dievča?” napísala istá Deni. „Ja si myslím, že keď trčí polovica zadku von, je to trošku vulgárne,” „Nič proti, ale kratšia sukňa nebola?” pridali sa ďalší diváci.

Mnoho z nich vyjadrilo názor, že obliecť neplnoletú slečnu pred kameru takto sexi je skrátka nevhodné a nevkusné. Hlavami krútili aj nad odvážnymi tanečnými pohybmi. „Neviem, či je vhodné, aby bolo 16-ročnej vidno polovicu zadku,” „Choreografia sa dá vymyslieť aj iná, než krútenie zadkami, hlavne pri takom mladom dievčati. S doprovodom tanca, ktorý by sa hodil skôr k tyči,” vyjadrili sa diváci na sociálnych sieťach. A aký máte názor vy?