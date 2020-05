Krízová situácia v markizáckej SuperStar: Bagárová porodila 4 dni pred SuperFinále... Televízia vyťahuje plán B!

V čase, keď kastingy SuperStar boli už v plnom prúde, porotkyňa Monika Bagárová prezradila, že je v radostnom očakávaní. To však bolo ešte v decembri a keďže finálové kolá sa plánovali na jar tohto roka, prirodzene sa tak vynárali otázky, či brunetka neporodí v čase priamych prenosov...

Na prvý sviatok vianočný Monika Bagárová a jej partner Makhmud Muradov zverejnili, že čakajú bábätko. Zdroj: Instagram.com/bagarovamonika

Pôvodný plán vysielania však ešte skôr narušila pandémia koronavírusu, a tak sa pôvodné finálové kolá skresali na dve. Uplynulú nedeľu Markíza a Nova odvysielali prvú časť finále, kde Monika prišla s veľkým tehotenským bruchom. A už teraz je jasné, že v tej chvíli bol pôrod doslova na spadnutie.

Len tri dni po priamom prenose totiž utekala do pôrodnice, kde svojmu partnerovi, MMA bojovníkovi Makhmudovi Muradovovi, porodila dcérku, ktorej dali meno Rumia. Porotkyňa si tak aktuálne užíva čarovné chvíle materstva a zotavuje sa po pôrode v nemocnici. No tvorcom SuperStar tým nechtiac spôsobila „problém“, ktorý len 3 dni pred SuperFinále musia riešiť.

Porotkyňa SuperStar Monika Bagárová porodila: Takéto exotické meno dostala dcérka!

Zisťovali sme teda, či má Markíza v zálohe plán B. „Televízia je od začiatku na takúto situáciu pripravená, Monike a Makhmudovi srdečne gratulujeme. Ako situáciu v porote vyriešime, na to si diváci musia počkať až do priameho prenosu v nedeľu,“ povedala pre Topky.sk PR manažérka televízie Lenka Horáková.

Bližšie informácie o tom, ako Monikinu účasť na nedeľnom prenose vyriešia, nám v televízii nechceli prezradiť, no do úvahy prichádzajú štyri možnosti - tri viac pravdepodobné a jedna menej:

Finále bez piatej porotkyne - Doposiaľ boli všetky ročníky SuperStar sprevádzané len štyrmi porotcami. Nebolo by preto ničím výnimočným, keby sa v poslednom kole objavili pred obrazovkami len zvyšní štyria kati a Monikina stolička by bola skrátka prázdna.

Videohovor - S Monikou by sa dalo spojiť cez videohovor. V uplynulom kole sa tak televízia spojila s rodinami finalistov. A presne takto by sa to dalo vyriešiť aj s piatou porotkyňou. V nedeľu by už navyše mala byť z pôrodnice doma.

Náhrada - Keďže tvorcovia rátali s prípadom, že Monika počas natáčania porodí, je možné, že má v zálohe iného piateho porotcu. Možno použije už overeného kata z predchádzajúcich ročníkov SuperStar alebo, podobne ako v prípade Moniky, siahne po bývalom účastníkovi súťaže.

Príde - Posledná a najmenej pravdepodobná možnosť je, že Monika na priamy prenos príde. To by sa však mnohí čudovali, keby sa od novorodeniatka len 4 dni po pôrode vzdialila na niekoľko hodín.

Nechajme sa teda prekvapiť, čo tvorcovia speváckej šou SuperStar vyšpekulovali.

Ako televízia situáciu vyrieši, sa dozvieme až v nedeľu. Zdroj: TV MARKÍZA