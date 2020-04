Babyboom pokračuje: Superstaristka po chemoterapiách šokovala... Som tehotná!

Minulý rok sa Markéta ľuďom doslova menila pred očami. Mala vážne zdravotné problémy a na vaječníkoch jej našli cystu, ktorá, ako sa nakoniec ukázalo, nebola cystou, ale veľmi vzácnym druhom nádoru. Speváčka následne musela podstúpiť sériu chemoterapií a prišla o väčšiu časť vlasov. Našťastie sa napokon všetko obrátilo na dobré a teraz sa už teší zo života ako z rozprávky.

Konvičková sa počas februára zasnúbila a teraz sa s partnerom Reném odhodlali na ďalší dôležitý životný krok. Už onedlho sa z nich stanú rodičia prvého spoločného dieťatkanapísala nadšená speváčka.

Markéta Konvičková sa stane mamou Zdroj: Instagram M.K.

Česká hviezda tehotenstvo oznámila prostredníctvom Instagramu. Zdroj: Instagram M.K.

„Po tom, čo som si minulý rok prežila, si to nesmierne vážim a prijímam to šťastie s otvorenou náručou. PS: Už sa strašne teším, ako ti budem spievať na dobrú noc a tatino ťa vezme do oblakov,” odkázala svojmu budúcemu pokladu tehotná blondínka a dodala, že prežíva najkrajšie obdobie vo svojom živote.