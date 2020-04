FOTO Vrchol neúcty voči legendárnemu Júliusovi Satinskému (†61): Polonahá žena sa opaľovala pri jeho hrobe!

Čo sa preháňa v hlave človeku, ktorý sa ide opaľovať na cintorín? Ťažko povedať, no po svete i takí ľudia chodia. Dôkazom je fotografia od fanúšika na facebookovej stránke Zomri. Tomu sa totiž podarilo zachytiť ženu v plavkách, ktorá sa opaľovala na bratislavskom cintoríne. „Aktuálne (vo štvrtok, pozn. red.) na Ondrejskom cintoríne, medzi hrobom prezidenta Kováča a Júliusa Satinského,” stojí v popise záberu.

Neďaleko hrobu Júliusa Satinského sa opaľovala žena. Zdroj: Zomri FB

Fotka na stránke ihneď vyvolala vlnu reakcií. I keď je pravda, že je zákaz združovania sa a na cintoríne niet živej duše, asi by bolo na mieste zamyslieť sa na sebou. Opaľovať sa na mieste posledného odpočinku zosnulých je skutočne neúctivé. Keďže sa však záber objavil na stránke Zomri, fanúšikovia to aspoň otočili na žart.

„Nie je jediná, ktorá sa tam rozložila,” znel komentár istého Lukáša a mnohí mu dali za pravdu. Iní zas pani v tomto jej počine podporujú - koniec koncov, v podstate si len skúša hrobové miesto. „No a čo, tak si skúša kúpený flek a nacvičuje za pekného počasia. Za dažďa by to nebolo také príjemné, to si užije v hrobe. Veď keď raz kúpiš pozemok, nie je čo riešiť,” vtipkuje Dagmar. Ľudia neopomenuli ani momentálnu situáciu. „Jooj, 100 % nenakazenia sa z oboch strán,” píše Lucia a pridáva sa aj Jarka: „No a? Veď je zákaz zgrupovania, išla tam, kde nie je ani živej duše.”

A, samozrejme, keďže neznáma pani sa rozhodla opaľovať neďaleko hrobu legendárneho Júliusa Satinského, komentujúci nezabudli ani na neho. Podľa nich má z tohto počinu ujo Klobása skôr radosť. „Satinský by to možno aj schválil, aby sa mu pekné "čučoriedky" chodili opaľovať do blízkosti jeho odpočinku,” napísala Elena a pridáva sa aj Milan: „Ale prosím vás... Julko Satinský by sa určite potešil takejto čučoriedke.” Nuž či by sa potešil, alebo nie, sa nedozvieme. Jedno je však isté. Cintorín nie je miesto na opaľovanie sa.

Fanúšikovia stránky sa snažili tento počin obrátiť na žart. Zdroj: Zomri FB