KORONAVÍRUS obmedzil aj surfistov: Teraz je to už trestný čin, povzdychnú si viacerí

Guilherme Faria sa jedného víkendového rána v mori obmývajúcim piesky preslávené pláže Copacabana tešil z trojmetrových vĺn, keď ho zapískaním na píšťalku späť na breh privolal policajt. Úradník následne 22 ročného surfistov odviedol na stanici.´"Bohužiaľ, surfovanie je teraz zločin," hovorí Faria, ktorý bol kvôli športovej aktivite predvolaný na súd. "Dúfam, že kvôli niečomu tak banálnemu nebudem mať záznam v trestnom registrov."

O pár hodín neskôr už bol Faria aj so svojou doskou späť vo vlnách pri Copacabane. Športovec podobne ako tisícky ďalších obyvateľov Ria, ktorí sú známi svojou láskou k športu, nemohol odolať pobytu na čerstvom vzduchu. Promenády pozdĺž mestského pobrežia sú tu aj za čias koronavírusovej krízy plné bežcov a po kľukatých horských cestách obklopujúcich mesto jazdia skupiny cyklistov.

Brazília na začiatku týždňa potvrdila cez 12.000 prípadov nákazy, štát Rio de Janeiro je druhým najhoršie postihnutým regiónom v krajine. Tamojšie úrady 17. marca vyzvali obyvateľov, aby zostali doma, a zatiaľ čo sa tretím najväčším mestom Latinskej Ameriky šíril koronavírus, formálne uzavreli pláže a parky.

Zdroj: SITA/AP Photo/Silvia Izquierdo

Niektorí športovci výzvu úradov poslúchli - hlavným argumentom pre nich je obava, že smerom na pláž niekoho nakazí. Ďalší sa domnievajú, že prípadný športový úraz by len plytval cennými zdravotníckymi zdrojmi, ktoré by inak mohli by využité v boji s koronavírusom. Debata sa však netočí iba okolo surfovania, ale aj okolo iných sólových športov, od lyžovania po horolezectvo.

Pohľady na vec sa líšia

"Názory sa medzi rôznymi športovými združeniami rôznia. Každý týždeň vychádzajú nové usmernenia," hovorí Ana Carolina Corteová z brazílskeho olympijského výboru. Doktorka so špecializáciou na športy zároveň dodáva, že niektoré aktivity je stále možné prevádzkovať - ​​"o samote, bez davov, bez stretávania iných ľudí".

Predmetom debaty sú ale aj priamo vládne či štátne nariadenia. Guvernér štátu Rio Wilson Witzel napríklad zakázal "tráviť čas na pláži" - čo podľa niektorých zahŕňa aj surferov, ktorí vo vode čakajú na vlny. Povolená je však jazda na kolieskových korčuliach pozdĺž pláže. Surferi sa preto obhajujú, že pred vstupom do vody sa predsa sotva dotknú piesku a niektorí do vody radšej vstupujú mimo pláže cez skaly.

Aj napriek tomu mnoho športovcov uznáva, že ich ťažkosti sú ničím v porovnaní s výzvou, ktorá sa teraz Brazíliu čaká. Guvernéri vrátane Wilsona Witzela varujú, že zdravotnícky systém, ktorému sa nedostáva financií, sa čoskoro môže zrútiť.

Túto vlnu púšťam, aby som si vychutnal ďalšie

Surfer a novinár Bruno Bocayuva sa napríklad surfovania na ďalšie dlhé týždne vzdal a namiesto obľúbeného vodného športu teraz skáče cez švihadlo, robí kľučky a všelijako sa snaží udržať vo forme. "Chýba mi byť vo vode, pádlovať, chytať vlny, prepojiť sa s prírodou cez surf, ktorý poskytuje naozaj blízke spojenie. Ale viem, že teraz je potrebné myslieť na kolektívne dobro," hovorí Bocayuva. "Túto vlnu nechávam tak, aby som si mohol užiť ďalšie v budúcnosti."

Pláže idú prasknúť

Brazília, kde sú mestské pláže pred aj po pracovnej dobe preplnené na prasknutie, sa zdá byť surfovaním takmer posadnutá. Debata o prípadnej škodlivosti surfovaní tu nabrala politický rozmer. Prezident Jair Bolsonaro nadával Witzelovi za to, že pláže zavrel, a opatrenia označil za "diktátorské".

Zdroj: SITA/AP Photo/Silvia Izquierdo

Bolsonarov syn Eduardo, ktorý je senátorom za susedný štát Sao Paulo, sa minulý týždeň na facebooku prihováral za dekrét, ktorý by povolil surfovanie za predpokladu, že športovci dodržia nariadenie o rozostupoch. Bez dekrétu aj s ním však kopa surferov jednoducho robí čo môže, aby sa vyhli pozornosti úradov - a jeden druhému.

"Prišiel som skoro, aby som sa kvôli nedostatočnému rozostupu vyhol kontroverzii," hovorí Ricardo Bacalo, šesťdesiatpäťročný surfer zo štvrte Ipanema v Riu de Janeiro. "Rovnako ako si niektorí ľudia idú zabehať, prejsť sa do prírody, prejsť sa na bicykli, niekto si proste môže vziať dosku a ísť rovno do vody, Zapadlová si a ísť domov," domnieva sa Bacalo.