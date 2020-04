Zomrela legenda Eva Krížiková: Zarmútení herci posielajú zosnulej kolegyni dojímavé odkazy do neba!

Zdroj: TV JOJ

Diana Mórová: „Vyjadrujem úprimnú sústrasť celej rodine. Som nesmierne poctená, že som mala tú česť pracovať po boku tak úžasnej, vtipnej, milej, talentovanej hereckej kolegyne, ako bola pani Eva Krížiková. Česť jej pamiatke."

Richard Stanke: „Túto smutnú správu som sa dozvedel pred pár hodinami a priznám sa, že sa ma to naozaj dotklo. I keď už niekoľko sezón nehrala kvôli svojmu zdravotnému stavu, skúšal som s ňou ešte jednu z posledných hier, ktoré skúšala - Rozbitý džbán. Bola to nielen naozaj mimoriadna herečka, ale aj skvelý človek a kolegyňa. O to smutnejšie je, že sa s ňou v tejto dobe nebudeme môcť dôstojne rozlúčiť v SND, ako si to nepochybne zaslúži. Tak aspoň každý sám doma pri sviečke si uvedomíme, ako veľmi tu bude chýbať. Česť jej pamiatke."

Božidara Turzonovová: „Bola to báječná kamarátka, skvostná herečka so skvelým humorom a žena s veľkým šarmom a pôvabom. Keby nakrúcala v Amerike, vedel by o nej celý svet. Nech je Evičke zem ľahká a česť jej pamiatke!"

Dušan Cinkota: „S Evičkou sa hralo fantasticky. Verím, že ju v tom našom hereckom nebi čakajú krásne roly..."

Karol Čálik: „Keď som sa dopočul túto smutnú správu, prvé, čo mi napadlo, bolo, Pane Bože, ako sa s ňou teraz - v tomto čase - dôstojne rozlúčime? Pretože si to zaslúži. No a po chvíli mi začali dlho chodiť hlavou spomienky nielen na jej veľké umenie, ale aj na stretnutia s ňou, ktoré boli vždy milé, veselé, ba až srandovné. Je mi veľmi ľúto, že už o nej musíme hovoriť v minulom čase.”

Monika Hilmerová: „Pamätám si na ňu hlavne ako diváčka, od detstva som ju vnímala ako jednu z našich najobsadzovanejších herečiek, ktorá bola neopakovateľná. Pred 25 rokmi som si s ňou zahrala v rozprávke Princezná Chichôtka, kde som hrala princeznú a ona moju pestúnku. Je škoda, že už nie je medzi nami, česť jej pamiatke!”

Michaela Čobejová: „Smutné... Pani Krížikovú si pamätám, ako sedí v šatni na Malej scéne s cigaretkou a čaká na výstup. V tých časoch sa chodilo veľmi skoro pred predstavením do divadla a pila sa káva a klebetilo sa. Pani Krížiková bola vždy milá a taká ľudsky obyčajná. Tak bola príkladom toho obyčajného divadelného života, kde sa riešilo všetko - od záhonov až po umenie. Jej herectvo bolo veľmi pravdivé, mala komediálny talent, napríklad v Samovrahovi, zároveň vedela byť dojemne tragická v Bockererovi. Ale hlavne bola príjemná žena, s ktorou ste si vždy radi dali kávu a poklebetili o všetkom možnom. Bude chýbať...”

Vlado Černý: „Eva Krížiková bola veľmi milá, vtipná a kamarátska kolegyňa. Vynikajúca herečka. Veľmi som ju uznával a mal som ju veľmi rád.”

Emil Horváth: „Ja som ju poznal ako chlapec. My sme v podstate o generáciu, nejakých 10 - 12 rokov, išli po nej na profesionálnu dráhu. Ja si ju pamätám ako chlapec, ako divák. Keď som prišiel do Bratislavy ako študent, tak sme ju obdivovali ako mimoriadnu komediálnu herečku, čo v tej dobe herečka-komička bolo, dá sa povedať, dosť zvláštne a ojedinelé. Tradícia bola skôr v Čechách. Ale by sme jej krivdili, keby sme tvrdili, že bola len komediálna herečka. Samozrejme, že mala obrovskú charizmu. Bola vynikajúca v tragikomédii – teda v charakteroch, to bez diskusie. A ten humor bol aj jej spôsobom existencie v živote, ako určitého životného štýlu. Mala svojský humor, dosť ironický k sebe alebo k situáciám, ktoré komentovala. A ten humor nemala len v civilnom živote, ale aj na javisku a ten z javiska ovplyvňoval ten v civilnom živote. Čiže v tom si myslím, že bola ojedinelý zjav a svojím spôsobom aj výborná povaha pre túto profesiu. Ja som si s ňou zahral veľa vecí v divadle aj televízii a pokladám si za česť, že som s ňou mohol hrať. Nakoniec som ju režíroval v inscenácii Ale, ale pani Plukovníková, bola to fínska hra Akvavit, kde hrala skutočne úžasnú charakterovú postavu spolu aj s nebohou Vierkou Topinkovou. Možno také zaujímavé bolo, že ten autor Bengt Ahlfors, Fín, prišiel na to predstavenie a hovoril, že je to obdivuhodná tragikomická aj komediálna herečka, že by si ju rád zobral do svojej inscenácie do Štokholmu. A to hovorí za všetko. Človeku je ľúto, ale si myslím, že prežila úžasný, profesionálne bohatý život. Teraz si ju už budeme pripomínať len v televízii a vo filmoch. Česť jej pamiatke.”

Zuzana Kronerová: „Eva Krížiková bola najobľúbenejšou hereckou partnerkou môjho otca Jozefa Kronera. Tiež som mala párkrát šťastie zahrať si s ňou. Vždy to bol zážitok. Evička bola nielen výnimočná herečka, ale aj perfektný človek. Bude nám všetkým veľmi chýbať. Našťastie, zostalo množstvo filmov a televíznych inscenácií, v ktorých excelovala. Úprimnú sústrasť posielam jej dcére Barborke.”