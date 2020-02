Známa Slovenka v strachu z koronavírusu: Zdravotné problémy 3-ročného syna... Zrušila luxusnú dovolenku!

BRATISLAVA - Celý svet je už niekoľko týždňov v strachu z rozmáhajúceho sa koronavírusu. Agresívny neduh už zaútočil aj na európske krajiny, ktoré každým dňom hlásia zvyšujúci sa počet nakazených. Prirodzený rešpekt a obozretnosť je tak v tejto situácii úplne na mieste. Vie to aj Miss Intercontinental 2006 Katarína Manová (31), ktorá len niekoľko týždňov pred odletom zrušila luxusnú dovolenku na Maledivách. Môžu za to aj nepríjemné zdravotné problémy jej len trojročného syna!

Katarína Manová sa ku koronavírusu vyjadrila na sociálnej sieti Instagram, kde dostala otázku, či sa ho bojí a či bude cestovať naďalej. A blondínka otvorene prezradila, čo si o agresívnom ochorení myslí. Vyslovila podozrenie, že nejde o prirodzene zmutovaný vírus, ale o umelý spôsob, ako zredukovať ľudstvo.

„Bojím, nebojím, tak by som to nenazvala. Môj názor je, že je koronavírus umelo vytvorený, cielene umiestnený do preľudnenej krajiny so zlými hygienickými návykmi, pretože sa to na to hodí. India je na tom horšie, prečo nevznikol vírus tam?“ netají pochybnosti Manová.

„Podľa mňa zďaleka nevieme pravdu, musíte uznať, že opatrenia, ktoré sa v Číne vykonali pri vtedy tak malých číslach nakazených, sú nie úplne v poriadku, ani postoje iných krajín s uzatváraním hraníc atď.“ povedala Manová, ktorá poukazuje aj na fakt, aký vplyv má vírus na svetovú ekonomiku.

„Jedno je isté, trhové indexy prudko klesajú, zlato, naopak, má nárast o 10 percent od Nového roka. Pre koho prospech a s akým úmyslom sa to vymklo spod kontroly, sa raz naše deti dozvedia z dokumentov podobným Černobylu. Či už to bolo zlyhanie jednotlivca alebo vtedy tej onej krajiny,“ dodala bývalá misska.

Rešpekt pred šírením koronavírusu však netají. Len pred pár týždňami preto zrušila dlho plánovanú dovolenku v exotike. „Mali sme cestovať 8. 3. na Maledivy. A pre Mirka aj jeho zdravotný stav sme to zrušili,“ prezradila Katarína. Jej trojročný syn Mirko totiž v januári prekonal zápal pľúc. Manovú sme v tejto súvislosti aj oslovili, nech nám prezradí, či pobyt mali už zaplatený a kedy ho rušili.

Ako nám prezradila, o peniaze, našťastie, neprišli. „Mali sme len zarezervovaný hotel so stornom, chvalabohu. A to sme rušili už v januári, keď dostal malý zápal pľúc. Písala som, že vzhľadom na momentálnu situáciu a koronavírus aj Mirkov zdravotný stav sme to zrušili,“ povedala pre Topky.sk Manová.