Prvý rozpad manželstva v markizáckej svadbe? Ivanovi došla trpezlivosť.... Končím!

BRATISLAVA – Vzťah Lucie a Ivana z markizáckeho projektu Svadba na prvý pohľad sa čoraz viac komplikuje. A vyzerá to tak, že za všetko môže práve nevesta. Už na začiatku sa tvárila ublížene, keď zbadala ženícha a drží si od neho odstup. Neskôr vyplávala na povrch jej minulosť, potom ju Ivan našiel v posteli s iným... Podnikateľovi došla trpezlivosť a povedal to na rovinu. Končí!

Už od začiatku bolo vidieť, že vzťah medzi Ivanom a Luciou je zvláštny. On sa zaľúbil, ona si držala odstup. Dozvedel sa o jej porno minulosti a takmer ho to zložilo. Napokon sa cez to ako-tak preniesol, no na kolaudačnej párty sa to zasa medzi manželmi naštrbilo. Miesto toho, aby si Lucia šla v noci ľahnúť k nemu, ostala spať v spodnej bielizni na gauči vedľa jedného z hostí. To Ivana poriadne rozzúrilo a žiarlil ako zmyslov zbavený.

Luciu s touto situáciou konfrontoval, pretože to považoval za neveru, ona však na to mala iný názor. Medzi manželmi, ktorí sa videli prvýkrát až na vlastnej svadbe, to škrípe čím ďalej, tým viac. A Ivanovi došla trpezlivosť. Dokonca už vraj pozná aj dôvod toho, prečo sa Lucia správa tak, ako sa správa a neprejavuje žiadnu empatiu či emócie.

„Tak, už asi viem, že o čo tu ide. Ja som to v podstate zistil už po 4 dňoch, len som tomu nerozumel,“ začal svoje rozprávanie Ivan, pričom bolo vidieť, že to, čo hovorí, mu nie je celkom jedno. „Na základe mojich skúseností s Luciou, spolužitia a následne nejakého štúdia, zisťovania, som došiel k tomu, že Lucia je sociopat,“ vyjadril sa na adresu manželky tridsaťdeväťročný podnikateľ.

Podľa neho trpí inštruktorka detského plávania poruchou osobnosti, čo si zarastený sympaťák naštudoval a už údajne rozumie tomu, prečo bola Lucia taký ignorant a absentovala u nej empatia. Okrem toho sú pre sociopatov typické znaky ako vysoké ego, nezodpovednosť a častá zmena názorov, ignorovanie bežných pravidiel správania či bezohľadnosť. „Už rozumiem, prečo je taká, alebo prečo sa tak správala,“ vraví Ivan, ktorý dospel k závažnému rozhodnutiu.

Už čoskoro sa majú dvojice vyjadriť, či spolu ostanú, alebo nie. Ivan v tom má zrejme jasno. „Ja toto nemôžem, ďalej nejako pokračovať. Ťahať to proste nemá význam. By som sa sám trápil iba, takže ja tento vzťah, toto partnerstvo takzvané končím,“ uzavrel svoje rozprávanie. Nuž, v tomto prípade zrejme odborníci urobili poriadny krok vedľa, keď ich dali dokopy.