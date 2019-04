OTO 2019: Ostrihoňová konečne ukázala bruško a... Odhalenie novej lásky sexi markizáka?!

Ceny v ankete OTO za minulý rok boli v sobotu rozdané a galavečer bol plný prekvapení. Nielen v rámci mien víťazov v jednotlivých kategóriách, ale program oplýval jedným šokom pre divákov za druhým. Spievajúci Hudák, tancujúca Ďurianová či výpadok svetla sú len zlomok.

Galavečeru sa zúčastnilo množstvo známych tvárí slovenského šoubiznisu. Či už išlo o moderátorov, hercov alebo športovcov. Mnohí vyvetrali svoje necelebritné polovičky, čo je pravdepodobne aj prípad sexi herca z markizáckych Oteckov, Romana Polačika. Pred necelým mesiacom sme vás informovali, že muž, ktorý kedysi randil so svojou kolegyňou Janou Kovalčíkovou, má po boku už niekoľko mesiacov novú ženu, ktorá nie je z hereckej brandže. V sobotu Roman evidentne svoju lásku vzal do spoločnosti a mimoriadne im to spolu pristalo.

Roman Polačik vzal do spoločnosti túto krásnu brunetku. Zdroj: Jan Zemiar

A pristalo to aj nastávajúce mamine Veronike Cifrovej Ostrihoňovej, ktorá si odniesla ocenenie v kategórii redaktor spravodajstva. Nezabudla sa poďakovať aj svojmu manželovi Sajfovi, ktorý za ňou počas ďakovnej reči prišiel aj na pódium, a tak tam podľa ich slov stáli traja Cifrovci. Plavovlasá markizáčka tak konečne ukázala svoje rastúce bruško v plnej kráse.

Veronika Cifrová Ostrihoňová už rastúce bruško neskryje. Zdroj: Jan Zemiar