Nehoda na svahu s vážnymi následkami: Nela Slováková v bolestiach... Musela zasahovať sanitka!

Kráska, ktorá už dlhší čas randí so slovenským hokejistom Lukášom Kozákom, si spravila ďalší výlet do slovenských Tatier. Spolu s partiou sa vybrali do Jasnej, kde si užívajú snehovú nádielku. Veľa času trávia i na svahu, kde sa Nela zdokonaľuje v jazde na snowboarde. Ako sa na influencerku patrí, svoj výlet samozrejme patrične dokumentuje prostredníctvom sociálnej siete.

Na Instagram zavesila aj video zo svojej poslednej jazdy. Tá jej ale nevyšla podľa predstáv. Video totiž končí nepekným pádom blondínky. Výsledkom je, žiaľ, zranená ruka. Tá Nele krátko nato opuchla a k činu sa dostali miestni záchranári. Nakoniec ale Slováková musela navštíviť pohotovosť, kde jej zlomenú ruku zafixovali do dlahy. Influencerka neváhala a s fanúšikmi sa podelila aj o fotografiu zo sanitky.

Nelu ošetrili na svahu, no následne musela navštíviť pohotovosť. Zdroj: Instagram N.S.

Nela Slováková si na snowboarde zranila ruku. Zo sanitky však ešte zvládla poslať fanúšikom fotku. Zdroj: Instagram N.S.

„Častokrát je vnútorná bolesť horšia než tá fyzická... Ručička sa vylieči, šrámy na srdiečku zostanú navždy,” vyznala sa na Instagrame a pridala aj röntgenovú snímku. Že by nebojácna Nela dostala strach z ďalšieho pobytu na svahu? Krásku sme kontaktovali, aby sme zistili, aký je jej náhradný program, kým ostatní budú tráviť čas na svahu. Z pochopiteľných dôvodov však do uzávierky neodpovedala.