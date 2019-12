Slovenský básnik má v tom jasno! Najlepší rok je ten normálny

„Ja k tým rokom, keďže už nie som najmladší, tvrdím jednu vec, že najlepší rok bol taký, ktorý bol normálny, to znamená, že nemal nejaké veľké výkyvy ani smerom hore, ani smerom dolu,“ povedal. Ten končiaci sa strávil podľa vlastných slov najmä pri práci.

„Dá sa povedať, že mi vyšli celkom pekné veci, vyšla mi kniha, vydali sme album k muzikálu Šľahačková princezná, vyšla nádherná kolekcia Mariána Vargu, kde mám väčšinu textov... Som rád, že sa tieto veci vrátili späť z tej minulosti. Čo sa týka zdravia, je to taký ťažký priemer, ale ešte to funguje, a to je celé,“ pousmial sa.

Plány do nového roka si nerobí. „Ja nemám nejaké mega plány, ale na druhej strane vždy dobre padne, keď niečo funguje, hlavne v spojení s vašou minulosťou... Niekedy totiž minulosť toho autora dobehne nie práve v najlepšom a ku mne je celkom láskavá. A mať láskavú minulosť, to považujem v tomto veku za veľkú satisfakciu... Zdá sa, že som nerobil veci úplne nadarmo,“ vyznal sa.