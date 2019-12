Ruch na hrobe Karla Gotta (†80): Viac ako 2 mesiace po Maestrovej smrti... Konečne ho začali stavať!

Maestro Gott bol na svoj skon dokonalo pripravený. Mal do detailov naplánovaný svoj pohreb aj poslednú rozlúčku s verejnosťou a presne vedel aj to, kde chce byť pochovaný. Najprv sa hovorilo o tom, že by to malo byť v jeho rodnej obci, či na Slavíne, kde odpočívajú najväčšie české osobnosti.

Zdroj: TV MARKÍZA

Jeho posledným prianím však bolo spočinúť na cintoríne Malvazinky, ktorý je kúsok od jeho milovanej Bertramky. Práve tam spevák prežil väčšinu svojho života. A viac ako 2 mesiace po smrti českej legendy sa jeho hrob začal stavať. Na pietnom mieste sa aktuálne nachádzajú ťažké mechanizmy a upravujú okolie.

Hrobári dokončujú pomník, pripravujú chodník, ktorý bude viesť priamo k slávikovmu hrobu. Na mieste v týchto chvíľach vládne stavebný ruch a vdova Gottová súri robotníkov, aby všetko stihli do Vianoc. Aj to bolo totiž spevákovym prianim - aby miesto jeho posledného odpočinku mohli fanúšikovia navštíviť už počas najbližších sviatkov.

Veľký hrob nasmerovaný k spevákovej vile navrhol archítekt. „Pani Gottová s ním niekoľko týždňov intenzívne pracuje na tom, aby miesto posledného odpočinku bolo čo najskôr hotové. Aby bolo dôstojné k osobnosti pána Gotta. Pani Gottová robí všetko pre to, aby na Vianoce bolo všetko pripravené tak, aby si mohli ľudia prísť uctiť pamiatku jej manžela a zapáliť sviečku,“ povedala hovorkyňa rodiny Alena Stolzová.