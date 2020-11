Úplne prvá víťazka markizáckej Farmy ohuruje krivkami: Silikónové BOMBY a… Pekáč buchiet na bruchu!

Andrea Járová na seba upozornila pred rokmi, keď sa vyznamenala v markizáckej relácii Bez servítky. Dodnes je jej výrok, že makadamiové orechy pochádzajú zo „severo-južnej“ Austrálie, nezabudnuteľný. Oveľa viac pozornosti však upútala, keď sa stala jednou zo súťažiacich historicky prvej série markizáckej reality šou Farma.

Víťazkou Farmy Járová: Časť výhry dala Lenke, tá jej ani nepoďakovala!

Tam bojovala spolu s ďalšími deviatimi súťažiacimi, no do finále sa prepracovala napokon ona a šesťnásobná mamička Lenka. No a s konečným stavom 1:3 napokon prekvapivo vyhrala sexi blondínka. Od finále prvej Farmy uplynulo už dlhých 9 rokov a v živote playmate sa toho veľa zmenilo. Napríklad už niekoľko rokov nežije na Slovensku.

Andrea Járová vyhrala historicky prvú sériu markizáckej reality šou Farma.

Presťahovala sa do USA a dokonca sa šuškalo, že sa tam vydala. To však verejne nikdy nepriznala. Stále je však v kontakte so svojimi slovenskými fanúšikmi aspoň prostredníctvom sociálnych sieti. Na Instagram najnovšie pridala fotku v úsporných bikinách. A poriadne šokovala svojimi krivkami. Jej silikónové bomby sú už dobre známe, ale... Pozrite na to vymakané brucho!