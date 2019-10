Farma sa odela do romantiky: TÍTO dvaja spečatili svoju lásku...SVADBA!

Na statku bol skutočne výnimočný deň, a to hlavne pre Danielu a Michala, ktorí sa rozhodli prísť do najsledovanejšej reality šou zosobášiť. O krásnu svadbu sa im pritom do bodky postarali samotní farmári. A dali si poriadne záležať. Niekoľko dní plánovania, a hlavne prípravy zvládli na výbornú. V piatok ráno sa naplno pustili do zveľaďovania statku, ale aj prípravy svadobnej hostiny a programu.

O jedlo sa postarala Iveta Maászová (45), ktorá má s varením spomedzi farmárov najväčšie skúsenosti. Nechýbala svadobná polievka, medová torta či šťavnaté mäso a hospodár Martin prihodil aj 15 fliaš pravej svadobnej pálenky.

Farmári sa poctivo pripravovali na svadbu. Zdroj: TV MARKÍZA

Chlapi si zase zobrali na starosť prípravu slavobrány či stoličiek pre ženícha a nevestu. Ženy sa zasa postarali o romantickú výzdobu. Tá dýchala z každého kúta farmy. Veľkým upratovaním si prešiel doslova celý areál. Farmári si dali záležať naozaj na každom detaile. Dôkladne tiež odpratali všetku špinu či exkrementy, aby ochránili nevestine snehobiele šaty. Svadba, samozrejme, prebehla za prítomnosti úradníkov, aby boli splnené všetky potrebné oficiality. Svedkami nevesty a ženícha sa stali hospodár Martin a Evelyn.

Statok ešte takýto krásny nebol. Zdroj: TV MARKÍZA

Program mal pod taktovkou Rasťo, ktorý sa ujal úlohy starejšieho. Matej zase po večeroch poctivo cvičil na saxofón, aby mohol budúcim manželom zahrať svadobný pochod. Na svadbe tiež nechýbali niektoré z tradičných zvykov ako začepčenie nevesty, rozbíjanie taniera a farmárky si dokonca nacvičili niekoľko tradičných piesní. S tými mala trochu problém Mirka, ktorá má po útoku kravy a následnom zranení stále problémy s dýchaním.

Nevesta Daniela a ženích Michal zažili svadbu priamo na Farme. Zdroj: TV MARKÍZA

Nevesta a ženích si však svoj veľký deň poriadne užili. Daniela po rozvode zostala sama so svojim 9-ročným synom Matejom, ktorý, samozrejme, nemohol na svadbe chýbať. Pred tromi rokmi však stretla Michala a, ako sama tvrdí, išlo o sudovú lásku. Daniela je veľkou fanúšičkou drsnej reality šou a aj preto reagovala na výzvu televízie a rozhodla sa, že ich najkrajší deň v živote prežijú práve v spoločnosti farmárov a pred zrakom tisícok divákov.

Kyticu chytila moderátorka Evelyn a podľa tradície by sme sa tak čoskoro mali dočkať ďalšej veselice. Samotná moderátorka neskrývala nadšenie.

Evelyn chytila svadobnú kyticu a neskrývala nadšenie. Zdroj: TV MARKÍZA

Na svadbe však chýbal Mário Krkoška z tímu západniarov. Ten totiž včera prehral v dueli s Gabom a statok tak musel nadobro opustiť. Jeho sen o výhre sa rozplynul, no ešte pred svojim odchodom určil nového farmára týždňa. Kto sa ním stane, to sa dozvieme už v nasledujúcej epizóde drsnej reality šou.